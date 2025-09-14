रोज केचअप खाणे फायदेशीर की आरोग्यासाठी धोकादायक? जाणून घ्या

Aarti Badade
जास्त साखर व मीठामुळे होऊ शकतात गंभीर समस्या!
Sakal
केचअपमध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर व मीठ असते – आरोग्यासाठी घातक.
जास्त साखरेमुळे वजन वेगाने वाढते.
मीठ जास्त खाल्ल्याने रक्तदाब वाढू शकतो.
साखरेमुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते – मधुमेही रुग्णांसाठी धोकादायक.
काही कंपन्या टोमॅटोऐवजी पांढरे खरबूज किंवा पपई वापरतात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक.
जास्त केचअपमुळे आम्लपित्त, अपचन आणि पोटदुखी वाढते.
टोमॅटोमधील लाइकोपीन कर्करोगविरोधी व दाहक-विरोधी गुणधर्म देतो.
दररोज केचअप खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक. मर्यादित प्रमाणात खा आणि घरी बनवलेला, कमी साखर-मीठ असलेला केचप वापरा.
