रोज केचअप खाणे फायदेशीर की आरोग्यासाठी धोकादायक? जाणून घ्या

Aarti Badade

रोज केचअप खाणे कितपत सुरक्षित?

जास्त साखर व मीठामुळे होऊ शकतात गंभीर समस्या!

जास्त साखर आणि मीठ

केचअपमध्ये मोठ्या प्रमाणात साखर व मीठ असते – आरोग्यासाठी घातक.

वजन वाढण्याचा धोका

जास्त साखरेमुळे वजन वेगाने वाढते.

रक्तदाबावर परिणाम

मीठ जास्त खाल्ल्याने रक्तदाब वाढू शकतो.

मधुमेहाचा धोका

साखरेमुळे रक्तातील साखरेची पातळी वाढते – मधुमेही रुग्णांसाठी धोकादायक.

हानिकारक घटक

काही कंपन्या टोमॅटोऐवजी पांढरे खरबूज किंवा पपई वापरतात, जे आरोग्यासाठी हानिकारक.

इतर समस्या

जास्त केचअपमुळे आम्लपित्त, अपचन आणि पोटदुखी वाढते.

मर्यादित फायदे

टोमॅटोमधील लाइकोपीन कर्करोगविरोधी व दाहक-विरोधी गुणधर्म देतो.

निष्कर्ष

दररोज केचअप खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक. मर्यादित प्रमाणात खा आणि घरी बनवलेला, कमी साखर-मीठ असलेला केचप वापरा.

