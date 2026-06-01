फक्त हाडांसाठीच नाही! तर रोज दूध पिण्याचे हे 5 फायदे जाणून घेतल्यावर तुम्हीही चुकवणार नाही

Vinod Dengale
अनेक जण दूध फक्त हाडे मजबूत करण्यासाठी पितात. पण दुधाचे फायदे केवळ तेवढेच नाहीत!
दुधामध्ये कॅल्शियम, फॉस्फरस आणि व्हिटॅमिन D भरपूर प्रमाणात असते. त्यामुळे हाडे आणि दात मजबूत राहण्यास मदत होते.
दूध हे उच्च दर्जाच्या प्रोटीनचे उत्तम स्रोत आहे. त्यामुळे स्नायूंची वाढ आणि दुरुस्ती जलद होते.
व्यायाम, जिम किंवा दिवसभराच्या धावपळीनंतर दूध शरीराला ऊर्जा आणि ताजेतवानेपणा देण्यास मदत करते.
दूध पिल्याने पोट जास्त वेळ भरलेले राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागणे आणि जंक फूड खाणे कमी होऊ शकते.
दुधामध्ये प्रोटीन, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन B12, पोटॅशियम आणि इतर अनेक पोषक तत्त्वे असतात.
लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांसाठी दूध उपयुक्त मानले जाते. नियमित सेवनामुळे शरीराच्या अनेक कार्यांना मदत मिळते.
हाडे, स्नायू, ऊर्जा, पोषण आणि वजन नियंत्रण अशा अनेक कारणांसाठी दररोज दूध पिणे फायदेशीर ठरू शकते.
