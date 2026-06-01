IRCTC की RailOne? ट्रेन तिकीट बुकिंगसाठी कोणता अ‍ॅप बेस्ट?

Vinod Dengale

ट्रेन तिकीट बुक

IRCTC सोबत आता RailOne हे नवीन रेल्वे सुपर अ‍ॅप चर्चेत आहे. मग प्रवाशांसाठी बेस्ट कोणतं?

RailOne काय?

हे भारतीय रेल्वेचं नवीन All-in-One अ‍ॅप आहे. तिकीट बुकिंगपासून PNR स्टेटसपर्यंत अनेक सुविधा एकाच ठिकाणी मिळतात.

IRCTC

रिझर्व्हेशन आणि Tatkal तिकीट बुकिंगसाठी आजही लाखो प्रवाशांचा सर्वाधिक विश्वास IRCTC वरच आहे.

RailOneची खासियत

यात फक्त रिझर्व्ह तिकीटच नाही तर जनरल तिकीट, प्लॅटफॉर्म तिकीट आणि लोकल तिकीटही या अ‍ॅपवरून काढता येतात.

अनेक सुविधा

RailOne वर ट्रेनची live लोकेशन, PNR स्टेटस, फूड ऑर्डर आणि तक्रार नोंदवण्याची सुविधाही आहे.

RailOne का लोकप्रिय?

सिंगल लॉग-इन म्हणजेच एकदाच सेव्ह केलेली तुमची प्रोफाइल माहिती परत भरावी लागत नाही आणि जलद जनरल तिकीट बुकिंगमुळे अनेक यूजर्स RailOne कडे वळत आहेत.

RailOne मध्ये अडचणी

काही प्रवाशांनी RailOne मध्ये पेमेंट फेल होणे आणि तांत्रिक समस्यांच्या तक्रारी केल्या आहेत.

बेस्ट कोण?

रिझर्व्ह आणि तत्काळ तिकीटासाठी IRCTC आणि जर सर्व रेल्वे सेवा एका अ‍ॅपमध्ये हव्याच असतील तर RailOne अ‍ॅप.

बाळाच्या कानावर KISS केल्याने बहिरेपणा येऊ शकतो? विज्ञान काय सांगतं?

Can a Kiss on a Baby’s Ear Cause Hearing Loss? The Science May Surprise You

|

eSakal

हेही वाचा