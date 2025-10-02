रोज नीरालंब सर्वांगासन केल्यास कोणते फायदे होतात?

Monika Shinde
ही सर्वांगासनाची प्रगत पायरी आहे. यात कोणताही आधार न घेता संपूर्ण शरीराचा तोल खांद्यांवर ठेवून आसन केले जाते. यामुळे शरीरावर पूर्ण ताण येतो.
What is Neeralamba Sarvangasana
या आसनामुळे मेंदूकडे रक्तप्रवाह सुरळीत होतो. यामुळे एकाग्रता वाढते, मन शांत राहतं आणि मानसिक थकवा दूर होतो.
Increases blood flow to the brain
हृदयावरचा ताण कमी होतो. रक्ताभिसरण सुधारते. त्यामुळे उच्च रक्तदाब, थकवा किंवा अस्वस्थतेवर नियंत्रण मिळवता येते.Thyroid
Beneficial for the heart
या आसनामुळे मान व कंठ भागात ताण येतो, त्यामुळे थायरॉईड ग्रंथी उत्तेजित होते आणि हार्मोन्सचं संतुलन राखलं जातं.
Thyroid
या आसनामुळे पोटावर ताण येतो, त्यामुळे पचनक्रिया सशक्त होते. अन्न नीट पचतं आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.
Improves digestion
शरीरावर नियंत्रण आणि संतुलन सुधारण्यासाठी हे आसन उपयुक्त ठरतं. त्यामुळे शरीर लवचिक, बळकट आणि संतुलित होतं.
Increases body balance and equilibrium
नीरालंब सर्वांगासन केल्याने मन शांत राहतं, तणाव कमी होतो आणि झोपेची गुणवत्ता सुधरते. ध्यानासारखा परिणाम मिळतो.
Peace of mind and stress relief
