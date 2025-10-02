रोज नीरालंब सर्वांगासन केल्यास कोणते फायदे होतात?

नीरालंब सर्वांगासन म्हणजे काय?

ही सर्वांगासनाची प्रगत पायरी आहे. यात कोणताही आधार न घेता संपूर्ण शरीराचा तोल खांद्यांवर ठेवून आसन केले जाते. यामुळे शरीरावर पूर्ण ताण येतो.

What is Neeralamba Sarvangasana

मेंदूकडे रक्तप्रवाह वाढतो

या आसनामुळे मेंदूकडे रक्तप्रवाह सुरळीत होतो. यामुळे एकाग्रता वाढते, मन शांत राहतं आणि मानसिक थकवा दूर होतो.

Increases blood flow to the brain


हृदयासाठी फायदेशीर

हृदयावरचा ताण कमी होतो. रक्ताभिसरण सुधारते. त्यामुळे उच्च रक्तदाब, थकवा किंवा अस्वस्थतेवर नियंत्रण मिळवता येते.Thyroid

Beneficial for the heart


थायरॉईड

या आसनामुळे मान व कंठ भागात ताण येतो, त्यामुळे थायरॉईड ग्रंथी उत्तेजित होते आणि हार्मोन्सचं संतुलन राखलं जातं.

Thyroid


पचनक्रिया सुधारते

या आसनामुळे पोटावर ताण येतो, त्यामुळे पचनक्रिया सशक्त होते. अन्न नीट पचतं आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळतो.

Improves digestion


शरीराचा तोल आणि संतुलन वाढतं

शरीरावर नियंत्रण आणि संतुलन सुधारण्यासाठी हे आसन उपयुक्त ठरतं. त्यामुळे शरीर लवचिक, बळकट आणि संतुलित होतं.

Increases body balance and equilibrium


मन:शांती आणि तणावमुक्ती

नीरालंब सर्वांगासन केल्याने मन शांत राहतं, तणाव कमी होतो आणि झोपेची गुणवत्ता सुधरते. ध्यानासारखा परिणाम मिळतो.

Peace of mind and stress relief


