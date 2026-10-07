वारंवार मीठ सांडतंय? वास्तुशास्त्रानुसार काय आहे याचा अर्थ?

Aarti Badade
भारतीय परंपरेत मीठाला विशेष महत्त्व असून ते वारंवार सांडणे काही ठिकाणी अशुभ संकेत मानले जाते.
salt spilling at home
Sakal
ज्योतिषशास्त्रातील काही मान्यतांनुसार मिठाचा संबंध चंद्र आणि शुक्र ग्रहांशी जोडला जातो आणि वारंवार मीठ सांडण्याचे विविध अर्थ सांगितले जातात.
salt spilling at home
Sakal
पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यतेनुसार वारंवार मीठ सांडणे मानसिक ताण, नात्यांमधील मतभेद किंवा आर्थिक अडचणींचे संकेत मानले जातात.
salt spilling at home
Sakal
वास्तुशास्त्राच्या मान्यतेनुसार मीठ घरातील नकारात्मक ऊर्जा शोषून घेते, त्यामुळे काचेच्या वाटीत मीठ ठेवण्याची पद्धत काही ठिकाणी केली जाते.
salt spilling at home
Sakal
काही वास्तू मान्यतांनुसार फरशी पुसण्याच्या पाण्यात थोडे मीठ मिसळल्याने घरातील नकारात्मकता कमी होण्यास मदत होते, असे मानले जाते.
salt spilling at home
Sakal
चुकून मीठ सांडल्यास घाबरून न जाता ते स्वच्छपणे गोळा करून जागा साफ करावी आणि सांडलेल्या मिठावर पाय देणे टाळावे, अशी पारंपरिक पद्धत आहे.
salt spilling at home
Sakal
मीठ सांडणे ही अनेकदा साधी चूक असते, त्यामुळे अशा घटनांमुळे घाबरून जाण्याऐवजी या गोष्टींकडे श्रद्धा आणि विवेकाने पाहणे महत्त्वाचे आहे.
salt spilling at home
Sakal
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Sakal