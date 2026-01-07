शाकाहारी लोकांसाठी 'सुपरफूड'! रोज सोयाबीन खाण्याचे हे ८ जबरदस्त फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

सकाळ डिजिटल टीम
रोज सोयाबीन खाल्यास आरोग्यास कोण कोणते फायदे मिळतात जाणून घ्या.
सोयाबीनमध्ये अंड्यापेक्षाही जास्त प्रथिने असतात. १०० ग्रॅम सोयाबीनमध्ये साधारणपणे ३६ ते ४० ग्रॅम प्रथिने आढळतात, जी स्नायूंच्या बांधणीसाठी आवश्यक असतात.
सोयाबीनमध्ये ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड आणि लेसिथिन असते. हे घटक रक्तातील खराब कोलेस्टेरॉल (LDL) कमी करून हृदयाच्या धमण्यांमधील अडथळे रोखण्यास मदत करतात.
यात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि झिंक मुबलक असते. वाढत्या वयातील हाडांची झीज आणि 'ऑस्टिओपोरोसिस' सारखे आजार रोखण्यासाठी सोयाबीन अत्यंत प्रभावी मानले जाते.
सोयाबीनचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो. हे रक्तातील इन्सुलिनची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करते, ज्यामुळे मधुमेही रुग्णांसाठी हा एक उत्तम आहार मानला जातो.
सोयाबीनमध्ये विद्राव्य फायबर असते, जे पचनसंस्था स्वच्छ ठेवते आणि बद्धकोष्ठतेसारख्या (Constipation) समस्या दूर करते.
सोयाबीनमध्ये 'फायटोस्ट्रोजेन्स' (Phytoestrogens) असतात. हे महिलांमधील हार्मोनल संतुलन राखण्यास आणि रजोनिवृत्तीच्या (Menopause) काळातील त्रास कमी करण्यास मदत करतात.
सोयाबीनमधील अँटी-ऑक्सिडंट्स वृद्धत्वाची लक्षणे कमी करतात. तसेच, यातील प्रथिनांमुळे केसांची मुळे मजबूत होऊन केस गळती कमी होते.
सोयाबीनमध्ये लोहाचे (Iron) प्रमाण चांगले असते. ज्यांना रक्ताल्पता किंवा ॲनिमियाचा त्रास आहे, त्यांच्यासाठी सोयाबीनचे सेवन रक्तातील हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी फायदेशीर ठरते.
