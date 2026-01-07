किडनीवरचा ताण कमी करतात ‘ही’ ५ पेये; रोज एक नक्की प्या

Anushka Tapshalkar

किडनी डिटॉक्स म्हणजे काय?

किडनी रक्त फिल्टर करून द्रवांचे संतुलन राखते. नियमित पाणी पिणे आणि कमी साखरेची पेये हेच किडनीसाठी सर्वोत्तम “डिटॉक्स” ठरते.

What is Kidney Detox

साधं पाणी

पुरेसं पाणी पिल्याने मूत्रनिर्मिती सुधारते, विषद्रव्ये बाहेर टाकण्यास मदत होते आणि किडनीवरचा ताण कमी होतो.

Water

लिंबूपाणी

पाण्यात लिंबू घातल्याने चव वाढते. लिंबातील सायट्रेट काही प्रकारचे किडनी स्टोन होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते.

Lemon Water

हिबिस्कस टी

अँथोसायनिन्सने समृद्ध हिबिस्कस टी रक्तदाब आणि रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते; कॅफिन-फ्री असल्याने सुरक्षित हायड्रेशन देते.

Hibiscus Tea

बार्ली वॉटर

कमी साखरेचे आणि सौम्य पेय म्हणून बार्ली वॉटर मूत्रप्रवाह सुधारण्यास मदत करू शकते; मीठ किंवा साखर टाळावी.

Barley Water

लो-पोटॅशियम इन्फ्यूज्ड वॉटर

पाण्यात कमी पोटॅशियम असलेली फळे किंवा हर्ब्स घातल्याने पाणी अधिक प्यायले जाते आणि किडनीची नियमित फिल्ट्रेशन प्रक्रिया समर्थित होते.

Low Potassium Infused Water 

साखर न घातलेला क्रॅनबेरी ज्यूस

क्रॅनबेरीतील अँटिऑक्सिडंट्समुळे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचा धोका कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे किडनीचे संरक्षण होते.

Without Sugar Cranberry Juice

