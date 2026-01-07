किडनीवरचा ताण कमी करतात ‘ही’ ५ पेये; रोज एक नक्की प्या

Anushka Tapshalkar
किडनी रक्त फिल्टर करून द्रवांचे संतुलन राखते. नियमित पाणी पिणे आणि कमी साखरेची पेये हेच किडनीसाठी सर्वोत्तम “डिटॉक्स” ठरते.
What is Kidney Detox
sakal
पुरेसं पाणी पिल्याने मूत्रनिर्मिती सुधारते, विषद्रव्ये बाहेर टाकण्यास मदत होते आणि किडनीवरचा ताण कमी होतो.
Water
sakal
पाण्यात लिंबू घातल्याने चव वाढते. लिंबातील सायट्रेट काही प्रकारचे किडनी स्टोन होण्याचा धोका कमी करण्यास मदत करू शकते.
Lemon Water
sakal
अँथोसायनिन्सने समृद्ध हिबिस्कस टी रक्तदाब आणि रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते; कॅफिन-फ्री असल्याने सुरक्षित हायड्रेशन देते.
Hibiscus Tea
sakal
कमी साखरेचे आणि सौम्य पेय म्हणून बार्ली वॉटर मूत्रप्रवाह सुधारण्यास मदत करू शकते; मीठ किंवा साखर टाळावी.
Barley Water
sakal
पाण्यात कमी पोटॅशियम असलेली फळे किंवा हर्ब्स घातल्याने पाणी अधिक प्यायले जाते आणि किडनीची नियमित फिल्ट्रेशन प्रक्रिया समर्थित होते.
Low Potassium Infused Water
क्रॅनबेरीतील अँटिऑक्सिडंट्समुळे युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शनचा धोका कमी होऊ शकतो, ज्यामुळे किडनीचे संरक्षण होते.
Without Sugar Cranberry Juice
sakal
Indian Superfoods to Boost Immunity in Winter
sakal