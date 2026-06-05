आजचे राशिभविष्य : 5 जून 2026... कोणत्या राशींना मिळणार यश

Aarti Badade
तुमचे कार्यक्षेत्र वाढणार आहे. नवीन परिचय होतील.
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Sakal
गुरूकृपा लाभेल. नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील.
today horoscope
Sakal
आर्थिक निर्णय शक्यतो पुढे ढकलावेत. कोणाच्याही सहकार्याची अपेक्षा नको.
today horoscope
Sakal
मानसिक स्वास्थ्य व समाधान लाभेल. भागीदारी व्यवसायात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
today horoscope
Sakal
संततिसौख्य लाभेल. आर्थिक क्षेत्रात सुयश लाभेल.
today horoscope
Sakal
राहत्या जागेचे प्रश्न मार्गी लागतील. प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील.
today horoscope
Sakal
नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल. काहींना कामाचा ताण व दगदग जाणवेल.
today horoscope
Sakal
नोकरी, व्यवसायात समाधानकारक स्थिती राहील. जुनी येणी वसूल होतील.
today horoscope
Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. नवी दिशा व नवा मार्ग सापडेल.
today horoscope
Sakal
खर्चाचे प्रमाण वाढेल. महत्त्वाची कामे रखडण्याची शक्यता.
today horoscope
Sakal
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी लाभेल.
today horoscope
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Acidity and Pitta Remedies in Summer
Sakal