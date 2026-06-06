आजचे राशिभविष्य : 6 जून 2026! सर्व 12 राशींसाठी काय आहेत संकेत?

Aarti Badade
अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.
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राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.
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Sakal
एखादी महत्त्वाची वार्ता जमेल. प्रवास सुखकर होतील.
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Sakal
दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.
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Sakal
वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.
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Sakal
नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.
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Sakal
तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.
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Sakal
प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.
horoscope
Sakal
मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.
horoscope
Sakal
जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.
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Sakal
मन आनंदी व आशावादी राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.
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Sakal
काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.
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