आजचे राशिभविष्य : 6 जून 2026! सर्व 12 राशींसाठी काय आहेत संकेत?

Aarti Badade

मेष :

अनेकांचे सहकार्य लाभेल. आरोग्य उत्तम राहील.

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वृषभ :

राजकीय क्षेत्रात सहभागी व्हाल. उत्साह व उमेद वाढविणारी एखादी घटना घडेल.

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मिथुन :

एखादी महत्त्वाची वार्ता जमेल. प्रवास सुखकर होतील.

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कर्क :

दैनंदिन कामे रखडण्याची शक्यता. काहींना आरोग्याच्या तक्रारी जाणवतील.

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सिंह :

वैवाहिक जीवनात सुसंवाद साधाल. तुमचा इतरांवर प्रभाव राहील.

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Sakal

कन्या :

नोकरीत समाधानकारक स्थिती राहील. हितशत्रुंवर मात कराल.

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Sakal

तुळ :

तुमच्या कार्यक्षेत्रात सुसंधी व प्रसिद्धी लाभेल. बौद्धिक क्षेत्रात प्रगती होईल.

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वृश्‍चिक :

प्रॉपर्टीचे नवीन प्रस्ताव समोर येतील. काहींना कामानिमित्त प्रवास होतील.

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Sakal

धनु :

मनोबल वाढविणारी एखादी घटना घडेल. नातेवाईकांचे सहकार्य लाभेल.

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मकर :

जुनी येणी वसूल होतील. व्यवसायात नवीन तंत्र व मंत्र अंमलात आणू शकाल.

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कुंभ :

मन आनंदी व आशावादी राहील. काही कामे धाडसाने पार पाडाल.

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मीन :

काहींना मानसिक अस्वस्थता जाणवेल. वाहने जपून चालवावीत.

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