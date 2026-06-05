जेवणात खोबऱ्याचा वापर करण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade

चव आणि आरोग्य

जेवणात खोबऱ्याचा वापर करणे चव आणि आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते, परंतु त्याचे अतिसेवन टाळणे आवश्यक आहे.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

पोषक तत्वांचा खजिना

ताज्या ओल्या खोबऱ्यामध्ये व्हिटॅमिन, खनिजे आणि फायदेशीर फॅट्स (MCTs) असतात, जे शरीराला झटपट ऊर्जा देतात.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

पचनासाठी उत्तम

खोबऱ्यामध्ये फायबरचे प्रमाण मुबलक असल्याने ते पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवण्यास मदत करते.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

वजन वाढण्याचा धोका

खोबरे हे उच्च कॅलरीयुक्त असल्याने त्याचा जेवणात जास्त प्रमाणात वापर केल्यास वजन वाढण्याचा धोका असतो.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

हृदयाचे आरोग्य

उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयाशी संबंधित समस्या असलेल्या व्यक्तींनी आहारातील खोबऱ्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवले पाहिजे.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

वापरण्याची योग्य पद्धत

सुक्या खोबऱ्यापेक्षा ओले खोबरे वापरणे जास्त फायदेशीर असून, ते जास्त वेळ तळण्याऐवजी भाजीचे वाटण करून वापरावे.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

ॲलर्जीची शक्यता

काही व्यक्तींना नारळाची ॲलर्जी असू शकते, त्यामुळे खोबरे खाल्ल्यावर अंगावर पुरळ उठल्यास त्याचे सेवन टाळावे.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला

तुम्ही तुमच्या आहारात ओले की सुके खोबरे वापरता यावरून त्याचा योग्य वापर करण्याचे प्रमाण ठरवणे सोपे जाते.

Fresh or Dry Coconut benefits & side effects

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Sakal

जेवणात शेंगदाण्याच्या कूटाचा वापर करण्याआधी 'हे' वाचा!

Ground Peanut Powder benefits

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Sakal

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