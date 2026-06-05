जेवणात खोबऱ्याचा वापर करण्याआधी 'हे' वाचा!

Aarti Badade
जेवणात खोबऱ्याचा वापर करणे चव आणि आरोग्यासाठी उत्तम मानले जाते, परंतु त्याचे अतिसेवन टाळणे आवश्यक आहे.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
ताज्या ओल्या खोबऱ्यामध्ये व्हिटॅमिन, खनिजे आणि फायदेशीर फॅट्स (MCTs) असतात, जे शरीराला झटपट ऊर्जा देतात.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
खोबऱ्यामध्ये फायबरचे प्रमाण मुबलक असल्याने ते पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास आणि बद्धकोष्ठतेपासून आराम मिळवण्यास मदत करते.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
खोबरे हे उच्च कॅलरीयुक्त असल्याने त्याचा जेवणात जास्त प्रमाणात वापर केल्यास वजन वाढण्याचा धोका असतो.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
उच्च कोलेस्ट्रॉल किंवा हृदयाशी संबंधित समस्या असलेल्या व्यक्तींनी आहारातील खोबऱ्याचे प्रमाण मर्यादित ठेवले पाहिजे.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
सुक्या खोबऱ्यापेक्षा ओले खोबरे वापरणे जास्त फायदेशीर असून, ते जास्त वेळ तळण्याऐवजी भाजीचे वाटण करून वापरावे.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
काही व्यक्तींना नारळाची ॲलर्जी असू शकते, त्यामुळे खोबरे खाल्ल्यावर अंगावर पुरळ उठल्यास त्याचे सेवन टाळावे.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
तुम्ही तुमच्या आहारात ओले की सुके खोबरे वापरता यावरून त्याचा योग्य वापर करण्याचे प्रमाण ठरवणे सोपे जाते.
Fresh or Dry Coconut benefits & side effects
Sakal
Ground Peanut Powder benefits
Sakal