Daily vs Monthly SIP: रोज 100 रुपये की महिन्याला 3000? 20 वर्षांत कोण बनवेल जास्त पैसा

Vinod Dengale
भारतामध्ये म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांची संख्या वेगाने वाढत आहे. डिसेंबर 2025 पर्यंत 26.35 कोटी पोर्टफोलियो आणि 80.23 लाख कोटी AUM नोंदवले गेले.
शेअर बाजारात थेट गुंतवणूक करण्यापेक्षा म्युच्युअल फंड तुलनेने सोपे आणि सुरक्षित मानले जातात.
म्यूचुअल फंड SIP (Systematic Investment Plan) म्हणजे थोड्या-थोड्या पैशांतून नियमित गुंतवणूक करून मोठा फंड तयार करणे.
SIPची खास गोष्ट म्हणजे फक्त 100 रुपयांपासूनही गुंतवणूक सुरू करता येते.
रोज 100 रुपयांची SIP महिन्याला साधारण 2200 रुपये गुंतवणूक होते. तर 20 वर्षांत एकूण गुंतवणूक 5.28 लाख रुपये होते व 12% रिटर्न मिळाल्यास 20.23 लाखांचा फंड तयार होतो.
यात तुमची 20 वर्षांत एकूण गुंतवणूक होते - 7.2 लाख रुपये
12% रिटर्न मिळाल्यास एकूण रक्कम तब्बल 27.59 लाख रुपये होते.
अशावेळी 20 वर्षांत एकूण गुंतवणूक ही 4.8 लाख रुपये होते तर 12% रिटर्न गृहीत धरला तर 20 वर्षांत एकूण रक्कम 18.39 लाख रुपये होते.
जास्त रक्कम गुंतवली तर फंडही जास्त तयार होतो. पण निर्णय घेताना उत्पन्न, जोखीम आणि आर्थिक उद्दिष्टे महत्त्वाची असतात.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
