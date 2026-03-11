सुरक्षित गुंतवणूकीचे हे 6 पर्याय तुम्हाला माहिती आहे का?

Vinod Dengale
आजकाल पैसा फक्त जपणे नाही तर वाढवणे महत्त्वाचे आहे. पाहूया बँक FD, PPF, NSC, सोनं आणि इतर पर्यायांचे फायदे!
Safe & Smart Investments
eSakal
बँकेतील मुदत ठेव ही परंपरागत सुरक्षित गुंतवणूक असून यावर 6–8% व्याज मिळते. यातील व्याजावर कर लागतो, पण गुंतवलेली रक्कम जास्त सुरक्षित.
यात सरकारी आणि कॉर्पोरेट बाँड, ट्रेझरी बिल, मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. FD पेक्षा थोडा जास्त परतावा, पण थोडी जोखीम असते.
दीर्घकालीन बचतीसाठीची सरकारची सुरक्षित गुंतवणूक योजना.
सुमारे 7.1% व्याजदर आणि 15 वर्ष कालावधी
यात मात्र 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत
सोनं आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे असून युद्ध, महागाई किंवा तणावाच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते आणि दीर्घकालीन फायद्यासाठी योग्य ठरते.
ही पोस्ट ऑफिसची सुरक्षित बचत योजना असून यात पैसा 5 वर्षांसाठी गुंतवावा लागतो. विशेष म्हणजे यात करसवलत देखील मिळते.
60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असून FD च्या तुलनेत जास्त व्याजदर मिळतो.
