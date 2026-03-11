सुरक्षित गुंतवणूकीचे हे 6 पर्याय तुम्हाला माहिती आहे का?

Vinod Dengale

सुरक्षित गुंतवणूक

आजकाल पैसा फक्त जपणे नाही तर वाढवणे महत्त्वाचे आहे. पाहूया बँक FD, PPF, NSC, सोनं आणि इतर पर्यायांचे फायदे!

Bank FD (मुदत ठेव)

बँकेतील मुदत ठेव ही परंपरागत सुरक्षित गुंतवणूक असून यावर 6–8% व्याज मिळते. यातील व्याजावर कर लागतो, पण गुंतवलेली रक्कम जास्त सुरक्षित.

Debt Mutual Fund

यात सरकारी आणि कॉर्पोरेट बाँड, ट्रेझरी बिल, मनी मार्केट साधनांमध्ये गुंतवणूक केली जाते. FD पेक्षा थोडा जास्त परतावा, पण थोडी जोखीम असते.

PPF (पब्लिक प्रॉव्हिडंट फंड)

  • दीर्घकालीन बचतीसाठीची सरकारची सुरक्षित गुंतवणूक योजना.

  • सुमारे 7.1% व्याजदर आणि 15 वर्ष कालावधी

  • यात मात्र 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत

सोनं

सोनं आर्थिकदृष्ट्या महत्वाचे असून युद्ध, महागाई किंवा तणावाच्या काळात सुरक्षित गुंतवणूक मानले जाते आणि दीर्घकालीन फायद्यासाठी योग्य ठरते.

NSC (राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र)

ही पोस्ट ऑफिसची सुरक्षित बचत योजना असून यात पैसा 5 वर्षांसाठी गुंतवावा लागतो. विशेष म्हणजे यात करसवलत देखील मिळते.

SCSS (ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना)

60 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असून FD च्या तुलनेत जास्त व्याजदर मिळतो.

