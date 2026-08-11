डाळ अन् तांदळात कोणता पर्याय आरोग्यासाठी बेस्ट?

Aarti Badade

डाळ-भात का खावा?

दोन्ही एकत्र खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने, कर्बोदके आणि फायबर मिळण्यास मदत होते.

dal vs rice

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Sakal

मिळते संपूर्ण प्रथिने

डाळ आणि तांदूळ एकत्र खाल्ल्याने अमिनो ॲसिड्सचे संतुलन साधण्यास मदत होते.
त्यामुळे शरीराला आवश्यक प्रथिनांचा चांगला स्रोत मिळतो.

dal vs rice

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Sakal

पचनासाठी हलका आहार

डाळ-भात तुलनेने सहज पचणारा आहार मानला जातो. योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास पोटावर जास्त ताण न पडता पोट भरल्यासारखे वाटू शकते.

dal vs rice

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Sakal

शरीराला मिळते ऊर्जा

तांदळातील कर्बोदकांमुळे शरीराला ऊर्जा मिळते, तर डाळीतून प्रथिने आणि फायबर मिळते.त्यामुळे हा आहार दैनंदिन ऊर्जेसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.

dal vs rice

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Sakal

पोट जास्त वेळ भरलेले राहते

डाळीतील फायबरमुळे जेवल्यानंतर काही काळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते. यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

dal vs rice

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Sakal

संतुलित आहाराची जोडी

डाळ-भातासोबत भाजी, कोशिंबीर आणि दही घेतल्यास जेवण अधिक संतुलित होऊ शकते. मात्र प्रत्येक पदार्थाचे प्रमाण गरजेनुसार ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

dal vs rice

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Sakal

किती खावे?

डाळ-भात आरोग्यदायी असला तरी प्रमाण महत्त्वाचे आहे. वजन, मधुमेह किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्रमाण ठरवा.

dal vs rice

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Sakal

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Sakal

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