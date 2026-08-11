डाळ अन् तांदळात कोणता पर्याय आरोग्यासाठी बेस्ट?

Aarti Badade
दोन्ही एकत्र खाल्ल्याने शरीराला प्रथिने, कर्बोदके आणि फायबर मिळण्यास मदत होते.
dal vs rice
Sakal
डाळ आणि तांदूळ एकत्र खाल्ल्याने अमिनो ॲसिड्सचे संतुलन साधण्यास मदत होते.
त्यामुळे शरीराला आवश्यक प्रथिनांचा चांगला स्रोत मिळतो.
dal vs rice
Sakal
डाळ-भात तुलनेने सहज पचणारा आहार मानला जातो. योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास पोटावर जास्त ताण न पडता पोट भरल्यासारखे वाटू शकते.
dal vs rice
Sakal
तांदळातील कर्बोदकांमुळे शरीराला ऊर्जा मिळते, तर डाळीतून प्रथिने आणि फायबर मिळते.त्यामुळे हा आहार दैनंदिन ऊर्जेसाठी उपयुक्त ठरू शकतो.
dal vs rice
Sakal
डाळीतील फायबरमुळे जेवल्यानंतर काही काळ पोट भरल्यासारखे वाटू शकते. यामुळे वारंवार खाण्याची इच्छा कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
dal vs rice
Sakal
डाळ-भातासोबत भाजी, कोशिंबीर आणि दही घेतल्यास जेवण अधिक संतुलित होऊ शकते. मात्र प्रत्येक पदार्थाचे प्रमाण गरजेनुसार ठेवणे महत्त्वाचे आहे.
dal vs rice
Sakal
डाळ-भात आरोग्यदायी असला तरी प्रमाण महत्त्वाचे आहे. वजन, मधुमेह किंवा इतर आरोग्यविषयक समस्या असल्यास आहारतज्ज्ञांच्या सल्ल्याने प्रमाण ठरवा.
dal vs rice
Sakal
career numerology
Sakal