वारंवार जॉब बदलणाऱ्या 'या' 3 मुलांकाच्या लोकांचे करिअर होते मजबूत!

Aarti Badade
शकतो! अंकशास्त्रानुसार काही मुलांकाच्या व्यक्तींना सतत नवी आव्हाने हवी असतात आणि हाच स्वभाव करिअरमध्ये मोठं यश मिळवून देऊ शकतो.
career numerology
Sakal
जन्मतारखेवरून ठरणारा मुलांक व्यक्तीच्या स्वभावासह करिअरविषयीच्या काही प्रवृत्ती दर्शवतो, असं अंकशास्त्रात मानलं जातं.
career numerology
Sakal
९, १८ किंवा २७ तारखेला जन्मलेल्यांचा मुलांक ९ मानला जातो; त्यांना आव्हानात्मक काम आवडत असल्याने नोकरी बदलण्याची प्रवृत्ती दिसू शकते.
career numerology
Sakal
एकाच प्रकारच्या कामाचा कंटाळा आल्यास हे लोक नवीन संधी शोधतात आणि धाडसी निर्णय घेण्याकडे त्यांचा कल असतो.
career numerology
Sakal
५, १४ किंवा २३ तारखेला जन्मलेल्यांचा मुलांक ५ मानला जातो; एकाच चौकटीत काम करण्यापेक्षा नवीन क्षेत्रांचा अनुभव घेणं त्यांना अधिक आवडतं.
career numerology
Sakal
४, १३, २२ किंवा ३१ तारखेला जन्मलेले लोक चौकटीबाहेर विचार करणारे मानले जातात आणि कामात स्वातंत्र्य न मिळाल्यास बदलाचा निर्णय घेऊ शकतात.
career numerology
Sakal
अंकशास्त्रानुसार या मुलांकांच्या व्यक्तींसाठी योग्य संधीचा शोध घेणं यशाची पायरी ठरू शकतं; मात्र करिअरचे निर्णय घेताना कौशल्य, अनुभव आणि प्रत्यक्ष संधींचाही विचार करा.
career numerology
Sakal
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Sakal