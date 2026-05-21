घामामुळे केसांत कोंडा अन् खाज सुटलीये? वापरा 'हे' 3 घरगुती उपाय!

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील केसांच्या मुख्य समस्या

उन्हाळा सुरू होताच तीव्र ऊन, सततचा घाम आणि धुळीमुळे स्कॅल्प ऑइली बनतो, ज्यामुळे केसांत खाज सुटणे, कोंडा होणे आणि दुर्गंधी येण्याचा त्रास वाढतो.

रीठाने केस धुवा

निसर्गाचे वरदान असलेला रीठा एक नॅचरल क्लीन्झर म्हणून काम करतो, जो स्कॅल्पवरील साचलेली घाण आणि अतिरिक्त तेल मुळापासून स्वच्छ करतो.

रीठा वापरण्याची सोपी पद्धत

रीठाचे काही दाणे पाण्यात चांगले उकळवून घ्या, ते पाणी पूर्णपणे थंड झाल्यावर त्याने केस स्वच्छ धुवा; यामुळे केसांचा चिकटपणा जाऊन चमक वाढेल.

औषधी कडुलिंबाचे पाणी

कडुलिंबामध्ये अँटी-बॅक्टेरियल आणि अँटी-फंगल गुणधर्म असतात, जे उन्हाळ्याच्या दिवसांत स्कॅल्पला होणारे कोणतेही इन्फेक्शन आणि कोंडा रोखण्यासाठी उत्तम आहेत.

कडुलिंबाच्या पाण्याचे फायदे

कडुलिंबाची पाने पाण्यात उकळून त्या थंड पाण्याने केस धुतल्यास घामामुळे येणारी दुर्गंधी दूर होते, स्कॅल्पला थंडावा मिळतो आणि मूळ मजबूत होते.

पोषक तत्वांनी समृद्ध तांदळाचे पाणी

केसांच्या वाढीसाठी तांदळाचे पाणी (Rice Water) खूप फायदेशीर मानले जाते; यातील पोषण घटकांमुळे केसांमधील कोरडेपणा कमी होऊन ते मऊ आणि चमकदार बनतात.

तांदळाचे पाणी वापरण्याची योग्य पद्धत

तांदूळ पाण्यात उकळून किंवा रात्रभर भिजवून त्याचे पाणी वेगळे काढून घ्या आणि शॅम्पू केल्यानंतर या पाण्याने केस धुवून नैसर्गिक कंडिशनिंग मिळवा.

