सतत केसात कोंडा? मग महाग शॅम्पू विसरा; घरच्याघरी करा हे 2 सोपे उपाय

बदलत्या जीवनशैलीमुळे कोंड्याची समस्या वाढली आहे. जर याकडे दुर्लक्ष केले, तर केस गळणे, डोक्यात खाज सुटणे आणि जखमा होण्याचे धोके वाढतात.
तज्ज्ञांच्या मते, ओल्या केसांत तेल लावणे हे कोंड्याचे मुख्य कारण आहे. तसेच कोंडा असलेल्या व्यक्तीचा कंगवा किंवा टॉवेल वापरल्यानेही हा संसर्ग पसरू शकतो.
कापूर हा कोंड्यावर रामबाण उपाय आहे. नारळ किंवा मोहरीच्या तेलात कापूरचा एक तुकडा टाकून तो विरघळू द्या. या तेलाने आठवड्यातून दोनदा डोक्याची मालिश करा.
तेलात कापूर मिसळून लावल्याने डोक्यातील पांढरा थर निघून जातो. यातील औषधी गुणधर्मांमुळे टाळूवरील खाज त्वरित थांबते आणि जंतूंचा नाश होतो.
कोरफड हे केसांसाठी नैसर्गिक कंडिशनर आहे. आठवड्यातून २-३ दिवस केसांच्या मुळांशी ताजे कोरफडीचे जेल लावा आणि १५-२० मिनिटांनी केस स्वच्छ धुवा.
महागड्या ब्रँडेड शॅम्पूपेक्षा हे आयुर्वेदिक उपाय अत्यंत स्वस्त आहेत. केवळ दोन आठवड्यांच्या नियमित वापरामुळे तुम्हाला कोंड्यापासून कायमची सुटका मिळू शकते.
केस धुतल्यानंतर ते पूर्णपणे कोरडे करा आणि दुसऱ्याचा कंगवा वापरणे टाळा. नैसर्गिक उपायांनी तुमचे केस पुन्हा रेशमी आणि कोंडामुक्त होतील!
