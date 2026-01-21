कोंडा कमी करण्यासाठी केसांना लावा 'हा' एक रस..दोन दिवसात दिसेल फरक

Saisimran Ghashi
केसात कोंडा होणे ही एक सामान्य समस्या आहे
Dandruff's worst nightmare
पण हा कोंडा वाढत राहिल्यास त्याचे फंगसमध्ये रूपांतर होते
Neem + Karela = scalp goals unlocked
तुमचे केस आणि टाळूवर इन्फेक्शन होऊन जखमा होण्याचा धोका वाढतो
goodbye to flakes the natural way
अशात घरच्या घरी एक उपाय केल्यास आठवड्यात केसातला कोंडा दूर होईल
Kitchen magic for a clean scalp
कारले आणि कडू लिंबाचा रस मिक्स करून केसांना लावा
biiter gourd and neem for dandruff control
हा रस लावताना sclap मध्ये व्यवस्थित मसाज करा जेणेकरून कोंडा त्याला चिटकेल
dandruff hair oils
मग अर्ध्या तासात कोमट पाण्याने केस धुवून टाका
neem karela benefits
असाच उपाय आठवडाभर केल्यास तुमच्या केसातला कोंडा नक्कीच नक्की होईल
dandruff home remedies
आणि फक्त एवढेच नाही, तर तुमचे केसही मऊ-मुलायम होतील आणि उवाचा त्रासही होणार नाही
silky shine hair neem use
