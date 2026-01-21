कोंडा कमी करण्यासाठी केसांना लावा 'हा' एक रस..दोन दिवसात दिसेल फरक

Saisimran Ghashi

केसात कोंडा

केसात कोंडा होणे ही एक सामान्य समस्या आहे

Dandruff's worst nightmare

केसात बुरशी

पण हा कोंडा वाढत राहिल्यास त्याचे फंगसमध्ये रूपांतर होते

Neem + Karela = scalp goals unlocked

इन्फेक्शन जखमा

तुमचे केस आणि टाळूवर इन्फेक्शन होऊन जखमा होण्याचा धोका वाढतो

goodbye to flakes the natural way

एक उपाय

अशात घरच्या घरी एक उपाय केल्यास आठवड्यात केसातला कोंडा दूर होईल

Kitchen magic for a clean scalp

कारले आणि कडू लिंब

कारले आणि कडू लिंबाचा रस मिक्स करून केसांना लावा

biiter gourd and neem for dandruff control

रसाने व्यवस्थित मसाज

हा रस लावताना sclap मध्ये व्यवस्थित मसाज करा जेणेकरून कोंडा त्याला चिटकेल

dandruff hair oils

कोमट पाण्याने धुवा

मग अर्ध्या तासात कोमट पाण्याने केस धुवून टाका

neem karela benefits

आठवडाभर उपाय

असाच उपाय आठवडाभर केल्यास तुमच्या केसातला कोंडा नक्कीच नक्की होईल

dandruff home remedies

मऊ-मुलायम केस

आणि फक्त एवढेच नाही, तर तुमचे केसही मऊ-मुलायम होतील आणि उवाचा त्रासही होणार नाही

silky shine hair neem use

