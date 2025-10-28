जेवणानंतर लगेच झोपताय? या सवयीमुळे वाढतो आजारांचा धोका

Aarti Badade
रात्रीचे जेवण (Dinner) हे केवळ भूक शांत करत नाही, तर पचनसंस्था आणि ऊर्जेची पातळी राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
तज्ज्ञांनुसार, रात्री उशिरा जेवण केल्यास अनेक गंभीर आरोग्य समस्या (Health Problems) उद्भवू शकतात.
रात्रीचे जेवण नेहमी झोपण्यापूर्वी किमान २ ते ३ तास आधी पूर्ण झालेले असावे, हे शरीरासाठी महत्त्वाचे आहे.
उशिरा खाल्ल्याने कॅलरी बर्न होत नाहीत आणि शरीरात अतिरिक्त चरबी जमा होऊन वजन वाढू शकते.
उशिरा जेवण करणाऱ्यांना मधुमेह (Diabetes) आणि हृदयविकाराचा (Heart Disease) धोका जास्त असतो, असे अनेक अभ्यासातून दिसून आले आहे.
रात्री उशिरा जेवल्याने पचनात अडथळा निर्माण होतो, ज्यामुळे झोपमोड आणि अनिद्रा (Insomnia) होऊ शकते.
लवकर जेवण करून थोडा वेळ चालल्यास पचनशक्ती सुधारते, वजन नियंत्रणात राहते आणि दुसऱ्या दिवशी दिवसभर उत्साह टिकून राहतो.
