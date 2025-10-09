Aarti Badade
आजकाल मधुमेह आणि उच्च कोलेस्ट्रॉलप्रमाणेच उच्च युरिक ॲसिड (High Uric Acid) ही एक मोठी समस्या आहे. युरिक ॲसिड वाढल्यावर सांधेदुखी आणि संधिवाताचा त्रास होतो, पण याचे गंभीर परिणाम तुमच्या त्वचेवरही दिसतात!
जेव्हा युरिक ॲसिडची पातळी जास्त काळ शरीरात वाढलेली राहते, तेव्हा त्याला हायपरयुरिसेमिया (Hyperuricemia) म्हणतात. त्वचेवर दिसणारी ही लक्षणे तुम्हाला डॉक्टरांचा सल्ला घेण्यासाठी योग्य वेळी मदत करू शकतात.
युरिक ॲसिडची पातळी दीर्घकाळ जास्त राहिल्यास त्वचेखाली गाठी तयार होऊ शकतात. युरिक ॲसिड क्रिस्टल्सच्या संचयनामुळे तयार झालेले हे गाठी वेदनादायक (Painful) ठरू शकतात.
संधिरोगाच्या (Gout) तीव्र हल्ल्यात सांध्यावरील त्वचा लाल किंवा जांभळी होऊ शकते. ही त्वचा गरम लागते, चमकदार आणि सूजलेली दिसते.
जेव्हा सांध्यांना खूप सूज येते, तेव्हा सूजलेल्या भागावरील त्वचा ताणली जाते. यामुळे त्वचा खूप घट्ट आणि चमकदार दिसू लागते.
हायपरपिग्मेंटेशन: जास्त काळ युरिक ॲसिड राहिल्यास सांध्याभोवतीची त्वचा काळी पडू शकते (गडद होणे). त्वचा सोलणे: संधिरोगाच्या हल्ल्यानंतर प्रभावित सांध्यावरील त्वचा सोलू शकते (Peeling), जे बरे होण्याचे लक्षण असले तरी त्वचेवरचा ताण दाखवते.
युरिक ॲसिडचे हे त्वचेवरील संकेत गंभीर आजाराचे रूप घेण्यापूर्वी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. कोणताही त्रास जाणवल्यास वेळेत डॉक्टरांचा सल्ला घ्या!
