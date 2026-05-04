महाराष्ट्रातील 'खतरनाक' ट्रेक्स! साहसाची आवड असेल तर या ठिकाणांना नक्की भेट द्या

Aarti Badade

एएमके (अलंग-मदन-कुलंग) - सर्वात अवघड ट्रेक

सह्याद्रीतील हा सर्वात कठीण ट्रेक मानला जातो, जिथे तांत्रिक चढण, उभ्या कड्या आणि ३ दिवसांचा प्रदीर्घ प्रवास करावा लागतो.

Most dangerous treks in Maharashtra

लिंगाणा - तांत्रिकदृष्ट्या सर्वात धोकादायक

लिंगाणा सुळका सर करणे म्हणजे उभ्या खडकावर रॉक क्लायंबिंग करणे असून, येथे तांत्रिक उपकरणांशिवाय जाणे जीवघेणे ठरू शकते.

कलावंतीण दुर्ग - धडकी भरवणाऱ्या पायऱ्या

थेट डोंगरात कोरलेल्या आणि रेलिंग नसलेल्या अतिउभ्या पायऱ्यांमुळे हा ट्रेक जगातील सर्वात भीतीदायक ट्रेकपैकी एक मानला जातो.

हरीहर किल्ला - ८० अंशातील उभ्या पायऱ्या

पावसाळ्यात अत्यंत निसरड्या होणाऱ्या आणि ८० अंशाच्या कोनात असलेल्या खडकातील पायऱ्या या किल्ल्याचे मुख्य आकर्षण आणि आव्हान आहेत.

भैरवगड आणि ढकबाहिरीचा थरार

अत्यंत अरुंद कडा आणि कड्यावरून चालताना होणारी काळजाची धडधड हे या दोन्ही ट्रेक्सचे वैशिष्ट्य आहे.

तैलबैल आणि सांधण व्हॅलीचे आव्हान

भीतीदायक सुळके आणि खोल दऱ्यांमुळे हे ट्रेक्स केवळ अनुभवी गिर्यारोहकांसाठीच योग्य मानले जातात.

सुरक्षितता सर्वात महत्त्वाची!

हे सर्व ट्रेक्स अनुभवी ट्रेकर्सनी योग्य मार्गदर्शक आणि तांत्रिक उपकरणांसह करणेच हिताचे ठरते.

