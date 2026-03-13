दिवसभरात किती वेळा लघवीला जावे?

Aarti Badade
धावपळीच्या जीवनात अनेकदा आपण लघवी रोखून धरतो, पण वैद्यकीय भाषेत ही सवय अंतर्गत अवयवांचे कायमस्वरूपी नुकसान करू शकते.
सतत लघवी रोखल्यामुळे मूत्राशयाचे स्नायू अतिताणले जातात, ज्यामुळे त्याची नैसर्गिक आकुंचन पावण्याची क्षमता संपून 'अंडरॲक्टिव्ह ब्लॅडर'चा त्रास होतो.
लघवीतील घातक क्षारांचे स्फटिकीकरण झाल्यामुळे किडनी स्टोन होतो; तसेच प्रवाहाचा दाब उलट फिरल्यास किडनी फेल होण्याचाही धोका असतो.
लघवी रोखण्यासाठी वापरले जाणारे 'पेल्विक फ्लोअर मसल्स' कमकुवत होतात, ज्यामुळे भविष्यात हसताना किंवा खोकतानाही लघवी गळण्याची समस्या उद्भवते.
लघवी जास्त वेळ साठवून ठेवल्यास बॅक्टेरियांची वेगाने वाढ होते, परिणामी जळजळ होणे, ताप येणे आणि लघवीतून दुर्गंधी येणे असे त्रास होतात.
तज्ज्ञ डॉ. एल.एच. घोटेकर यांच्या मते, एका निरोगी व्यक्तीने दिवसातून किमान ६ ते ७ वेळा लघवी करणे आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.
दिवसभरात २-३ लीटर पाणी प्या, मात्र ते एकाच वेळी न पिता थोड्या थोड्या अंतराने प्या आणि दर ३-४ तासांनी लघवीला जाण्याची सवय लावा.
पेल्विक स्नायू मजबूत करण्यासाठी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने 'केगल व्यायाम' (Kegel Exercises) करा आणि सार्वजनिक शौचालय वापरताना स्वच्छतेची काळजी घ्या.
