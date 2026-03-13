उच्च रक्तदाबामुळे 'हा' अवयव कायमचा निकामी होऊ शकतो!

Aarti Badade
किडनी शरीरातील रक्त शुद्ध करण्याचे आणि विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर टाकण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते.
वाढलेला रक्तदाब किडनीच्या नाजूक रक्तवाहिन्यांवर ताण निर्माण करतो, ज्यामुळे किडनी निकामी होण्याचा धोका दुप्पट वाढतो.
मधुमेहामुळे किडनीमधील 'नेफ्रॉन्स' ही सूक्ष्म गाळण यंत्रणा हळूहळू खराब होते, ज्यामुळे शरीरात विषारी घटक साचू लागतात.
मिठामधील सोडियम रक्तदाब वाढवण्यास कारणीभूत ठरते, त्यामुळे किडनीचे आरोग्य जपण्यासाठी आहारात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवा.
साखरयुक्त पेये आणि डबाबंद (Canned) पेयांमुळे रक्तातील साखर वाढते, जी किडनीच्या पेशींना कायमस्वरूपी जखमा करू शकते.
शरीरातील विषारी घाण नैसर्गिकरित्या बाहेर काढून टाकण्यासाठी दिवसभरात भरपूर पाणी पिणे हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे.
दिवसभरात किमान ३० मिनिटे व्यायाम केल्याने वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तभिसरण सुधारून किडनीवरील ताण कमी होतो.
किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी तुमचा रक्तदाब 130/80 mmHg पेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी करा.
