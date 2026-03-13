उच्च रक्तदाबामुळे 'हा' अवयव कायमचा निकामी होऊ शकतो!

Aarti Badade

किडनी : शरीराचे नैसर्गिक फिल्टर

किडनी शरीरातील रक्त शुद्ध करण्याचे आणि विषारी घटक लघवीवाटे बाहेर टाकण्याचे अत्यंत महत्त्वाचे काम करते.

उच्च रक्तदाबाचा धोका

वाढलेला रक्तदाब किडनीच्या नाजूक रक्तवाहिन्यांवर ताण निर्माण करतो, ज्यामुळे किडनी निकामी होण्याचा धोका दुप्पट वाढतो.

रक्तातील साखरेचा परिणाम

मधुमेहामुळे किडनीमधील 'नेफ्रॉन्स' ही सूक्ष्म गाळण यंत्रणा हळूहळू खराब होते, ज्यामुळे शरीरात विषारी घटक साचू लागतात.

मिठाचे सेवन मर्यादित करा

मिठामधील सोडियम रक्तदाब वाढवण्यास कारणीभूत ठरते, त्यामुळे किडनीचे आरोग्य जपण्यासाठी आहारात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवा.

साखर आणि गोड पेये टाळा

साखरयुक्त पेये आणि डबाबंद (Canned) पेयांमुळे रक्तातील साखर वाढते, जी किडनीच्या पेशींना कायमस्वरूपी जखमा करू शकते.

पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक

शरीरातील विषारी घाण नैसर्गिकरित्या बाहेर काढून टाकण्यासाठी दिवसभरात भरपूर पाणी पिणे हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी उपाय आहे.

नियमित व्यायामाचे महत्त्व

दिवसभरात किमान ३० मिनिटे व्यायाम केल्याने वजन नियंत्रणात राहते आणि रक्तभिसरण सुधारून किडनीवरील ताण कमी होतो.

रक्तदाब ठेवा नियंत्रणात

किडनी निरोगी ठेवण्यासाठी तुमचा रक्तदाब 130/80 mmHg पेक्षा कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करा आणि नियमित वैद्यकीय तपासणी करा.

