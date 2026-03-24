झोपण्यापूर्वी मोबाईल वापरता? ठरू शकतं धोकादायक; 'या’ अवयवावर वाढतोय ताण!

Aarti Badade

रात्रीचा मोबाईल आणि मेंदू

रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईलचा अतिवापर केल्याने मेंदू सतत सक्रिय राहतो, ज्यामुळे शरीराला विश्रांतीचे योग्य संकेत मिळत नाहीत.

Mobile Addiction & Sleep

Sakal

निळा प्रकाश आणि झोप

मोबाईल स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश शरीरातील 'मेलाटोनिन' या झोप नियंत्रित करणाऱ्या संप्रेरकाचे (Hormone) प्रमाण कमी करतो.

Mobile Addiction & Sleep

Sakal

विस्कळीत जैविक घड्याळ

सोशल मीडिया आणि गेम्समध्ये गुंतल्यामुळे झोपेची वेळ पुढे ढकलली जाते, ज्यामुळे शरीराचे नैसर्गिक 'बायोलॉजिकल क्लॉक' विस्कळीत होते.

Mobile Addiction & Sleep

sakal

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

अपुऱ्या झोपेमुळे चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव, ताणतणाव आणि दीर्घकाळात नैराश्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.

Mobile Addiction & Sleep

Sakal

शारीरिक व्याधींचा धोका

सततची झोपेची कमतरता स्मरणशक्ती घटणे, रोगप्रतिकार शक्ती कमी होणे आणि वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.

Mobile Addiction & Sleep

Sakal

डोळ्यांच्या समस्या

सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर प्रचंड ताण येतो आणि डोळे कोरडे पडण्याची (Dry Eyes) गंभीर समस्या निर्माण होते.

Mobile Addiction & Sleep

sakal

शांत झोपेसाठी 'हे' करा

झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी मोबाईल लांब ठेवा; त्याऐवजी पुस्तक वाचणे किंवा ध्यानधारणा करणे मेंदू शांत ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरते.

Mobile Addiction & Sleep

Sakal

Sakal

