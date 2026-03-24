झोपण्यापूर्वी मोबाईल वापरता? ठरू शकतं धोकादायक; 'या’ अवयवावर वाढतोय ताण!

Aarti Badade
रात्री झोपण्यापूर्वी मोबाईलचा अतिवापर केल्याने मेंदू सतत सक्रिय राहतो, ज्यामुळे शरीराला विश्रांतीचे योग्य संकेत मिळत नाहीत.
मोबाईल स्क्रीनमधून निघणारा निळा प्रकाश शरीरातील 'मेलाटोनिन' या झोप नियंत्रित करणाऱ्या संप्रेरकाचे (Hormone) प्रमाण कमी करतो.
सोशल मीडिया आणि गेम्समध्ये गुंतल्यामुळे झोपेची वेळ पुढे ढकलली जाते, ज्यामुळे शरीराचे नैसर्गिक 'बायोलॉजिकल क्लॉक' विस्कळीत होते.
अपुऱ्या झोपेमुळे चिडचिड, एकाग्रतेचा अभाव, ताणतणाव आणि दीर्घकाळात नैराश्यासारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
सततची झोपेची कमतरता स्मरणशक्ती घटणे, रोगप्रतिकार शक्ती कमी होणे आणि वजन वाढण्यास कारणीभूत ठरू शकते.
सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळ्यांवर प्रचंड ताण येतो आणि डोळे कोरडे पडण्याची (Dry Eyes) गंभीर समस्या निर्माण होते.
झोपण्यापूर्वी किमान १ तास आधी मोबाईल लांब ठेवा; त्याऐवजी पुस्तक वाचणे किंवा ध्यानधारणा करणे मेंदू शांत ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरते.
