शिळे अन्न खाल्ल्याने कोणते आजार होतात?

अन्नाची नासाडी की आरोग्याचा बळी?

बचत करण्यासाठी किंवा अन्न वाया जाऊ नये म्हणून अनेकजण आदल्या दिवशीचे अन्न गरम करून खातात. पण हीच सवय तुमच्या आरोग्यासाठी 'स्लो पॉयझनिंग' ठरू शकते.

फ्रिजबाबतचा मोठा गैरसमज

फ्रिजमध्ये अन्न ठेवल्याने ते सुरक्षित राहते, हा एक भ्रम आहे. फ्रिजमधील अन्नातील पोषक घटक कालांतराने कमी होतात आणि त्यात बॅक्टेरिया वाढू शकतात.

पोषक तत्वांचा अभाव

शिळे अन्न पुन्हा पुन्हा गरम केल्याने त्यातील महत्त्वाची जीवनसत्त्वे आणि पोषक तत्वे (Sattva) पूर्णपणे नष्ट होतात. असे अन्न केवळ पोट भरते, पोषण देत नाही.

पोटाचे गंभीर विकार

शिळे अन्न खाल्ल्यामुळे अन्नातील हानिकारक बॅक्टेरियांमुळे उलट्या, जुलाब, तीव्र पोटदुखी आणि अन्नातून विषबाधा (Food Poisoning) होण्याचा मोठा धोका असतो.

ॲसिडिटी आणि ॲलर्जी

वारंवार शिळे किंवा फ्रिजमधील अन्न खाल्ल्याने पचनक्रिया बिघडते, ज्यामुळे तीव्र ॲसिडिटी आणि त्वचेच्या विविध ॲलर्जीचा त्रास सुरू होऊ शकतो.

बुरशीचा धोका

उष्ण आणि दमट वातावरणात अन्नावर सूक्ष्म बुरशी तयार होते. केवळ वासावरून अन्न चांगले आहे की नाही हे ओळखणे कठीण असते, जे शरीरासाठी घातक ठरते.

फोडणीचा भात आणि पोळी

रात्रीची पोळी-भाजी सकाळी फोडणी देऊन खाण्याची सवय टाळा. विशेषतः गृहिणी आणि नोकरदार महिलांनी वेळेअभावी शिळे अन्न खाणे आरोग्यासाठी धोक्याचे आहे.

ताजे अन्न, उत्तम आरोग्य

अन्न वाया जाऊ नये म्हणून ते तितकेच शिजवा किंवा गरजू प्राण्यांना द्या. निरोगी आयुष्यासाठी नेहमी ताजे आणि गरम अन्न खाण्याला प्राधान्य द्या.

