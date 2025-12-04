Dapoli Beaches : दापोली बीचेस परदेशापेक्षा सुंदर ठिकाणे, कपल्स आणि फोटोग्राफीसाठी फेमस

Sandeep Shirguppe

दापोली कोकण

दापोली हा कोकणातील सर्वात सुंदर आणि शांत समुद्रकिनाऱ्यांसाठी प्रसिद्ध भाग आहे.

Dapoli Beaches

|

esakal

मुरुड बीच

दापोलीतील सर्वाधिक लोकप्रिय, वॉटर स्पोर्ट्स आणि सूर्यास्तासाठी उत्तम.

Dapoli Beaches

|

esakal

कार्दे बीच

शांत, विस्तीर्ण आणि स्वच्छ किनारा कपल्स आणि फॅमिलींसाठी परफेक्ट.

Dapoli Beaches

|

esakal

लाडघर बीच (तामसतेर)

काळ्या वाळूचा सुंदर समुद्रकिनारा; फोटोग्राफी आणि शांत फिरण्यासाठी योग्य.

Dapoli Beaches

|

esakal

हर्णे बीच

मच्छीमारांच्या जेटीसह निसर्गरम्य ठिकाण, संध्याकाळी मासळी लिलावासाठी प्रसिद्ध.

Dapoli Beaches

|

esakal

पळशी बीच

गर्दीपासून दूर, नैसर्गिक सौंदर्य जपलेला स्वच्छ किनारा.

Dapoli Beaches

|

esakal

आंजर्ले बीच

पांढऱ्या वाळूचा शांत किनारा, आंजर्ले गणपती मंदिरासाठी प्रसिद्ध.

Dapoli Beaches

|

esakal

सुवर्णदुर्ग किल्ला (Suvarnadurg Fort)

समुद्रातील ऐतिहासिक समुद्री किल्ला बोटने पाहता येतो. छायाचित्रणासाठी उत्तम.

Dapoli Beaches

|

esakal

आणखी पाहा...