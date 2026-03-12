LPG ला पर्याय ! घरीच तयार करता येईल स्वयंपाकाचा गॅस, सरकारकडून मिळते अनुदान

Yashwant Kshirsagar
सध्या एलपीजी तुटवड्यामुळे देशात मोठे संकट उभे राहिले आहे. अनेक हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट बंद ठेवावी लागली आहेत. मात्र तुम्हाला हे माहिती आहे का घरगुती स्वयंपाकासाठी घरीच गॅस तयार करता येऊ शकतो.
LPG alternative Home Biogas
esakal
या गॅसची याची निर्मिती प्रामुख्याने घरातील कचरा, भाजीपाला व फळांच्या साली आणि शेण यांचा वापर करून केली जाते. याला बायोगॅस असे म्हटले जाते.
LPG alternative Home Biogas
esakal
सेंद्रिय कचरा आणि पाण्याचे मिश्रण एखाद्या ड्रममध्ये किंवा टाकीमध्ये ओतले जाते आणि ते हवाविरहित वातावरणात कुजण्यासाठी तसेच ठेवले जाते; या प्रक्रियेदरम्यान वायू (गॅस) उत्सर्जित होतो.
LPG alternative Home Biogas
esakal
जुन्या ड्रम्सचा वापर करून, हे युनिट ₹५०० ते ₹१,५०० इतक्या खर्चात उभारता येते; पण जर नवीन साहित्याचा वापर केला, तर हा खर्च साधारणपणे ₹५,००० पर्यंत वाढू शकतो.
LPG alternative Home Biogas
esakal
एकदा ही प्रणाली (सिस्टम) कार्यान्वित झाली की, गॅसचा पहिला साठा तयार होण्यासाठी १५ ते २५ दिवसांचा कालावधी लागू शकतो.
LPG alternative Home Biogas
esakal
या बायोगॅसचे प्रेशर एलपीजीच्या तुलनेत कमी असतो; तरीही, चहा, नाश्ता आणि हलके-फुलके जेवण बनवण्यासाठी तो अत्यंत उपयुक्त ठरतो.
LPG alternative Home Biogas
esakal
लहान प्रमाणावर वापरताना ही प्रणाली पूर्णपणे सुरक्षित आहे; तरीही, गॅसची गळती होत नाही ना, याची नियमितपणे तपासणी करणे आणि टाकीचे झाकण किंवा जोड पक्के बंद (सीलबंद) असल्याची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
LPG alternative Home Biogas
esakal
बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी सरकारकडून अनुदानही दिले जाते, ज्याची रक्कम ₹९,८०० ते ₹७०,४०० च्या दरम्यान असते.
LPG alternative Home Biogas
esakal
प्लास्टिकच्या ड्रम्सचा वापर करून उभारलेली युनिट्स साधारणपणे ५ ते १० वर्षे टिकतात, तर सिंन्टेक्सच्या मोठ्या टाक्या २० ते ३० वर्षांपर्यंत कार्यरत राहू शकतात.
LPG alternative Home Biogas
esakal
ही प्रणाली सेंद्रिय कचऱ्याचे कार्यक्षमतेने व्यवस्थापन करते आणि पर्यावरणासाठी ऊर्जेचा एक शाश्वत स्रोत म्हणून कार्य करते.
LPG alternative Home Biogas
esakal
Lemon Water Side Effects
esakal