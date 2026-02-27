पट्टेरी की गडद हिरवं? नक्की कोणतं कलिंगड निवडावं?

Aarti Badade

उन्हाळ्यातील दोन हिरवे गोळे

उन्हाळा सुरू झाला की बाजारपेठेत दोन प्रकारचे कलिंगड दिसतात - एक गडद हिरवे आणि दुसरे फिक्कट पट्ट्यांचे, पण नक्की कोणते निवडावे?

नावातील फरक आणि ओळख

पट्ट्या असलेल्या कलिंगडाला 'पट्टेरी' किंवा 'डिस्को' म्हणतात, तर पूर्णपणे गडद हिरव्या कलिंगडाला 'शुगर क्वीन' किंवा 'काळं कलिंगड' म्हणतात.

पट्टेरी कलिंगडाचे वैशिष्ट्य

'क्रिमसन टाइड' म्हणजेच पट्टेरी कलिंगडाचे कवच जाड असल्याने ते लवकर फुटत नाही आणि यातील गर खायला अधिक कुरकुरीत लागतो.

शुगर क्वीन

गडद हिरवे कलिंगड नावाप्रमाणेच अत्यंत गोड असते, याचे कवच पातळ असून आतील गर गडद लाल भडक आणि मऊ असतो.

रंगावरून निवडा आरोग्यदायी फळ

जर तुम्हाला नैसर्गिक साखरेचा अधिक गोडवा हवा असेल, तर गडद लाल गर असलेले 'शुगर क्वीन' कलिंगड निवडणे केव्हाही उत्तम ठरते.

लायकोपीन आणि हृदयाचे आरोग्य

दोन्ही कलिंगडांत 'लायकोपीन' हे अँटीऑक्सिडंट असते, जे हृदय आणि त्वचेसाठी फायदेशीर असून गडद लाल कलिंगडात याचे प्रमाण थोडे जास्त असते.

नैसर्गिक हायड्रेशनचा स्त्रोत

कलिंगडात ९२% पाणी असल्याने उष्णतेचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि शरीर हायड्रेट ठेवण्यासाठी दोन्ही प्रकारचे कलिंगड उन्हाळ्यात रामबाण उपाय आहेत.

