अचानक जास्त थंडी वाजतेय? 'या' 4 लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे पडू शकते महागात

Aarti Badade

शरीराचे इंजिन - थायरॉईड

थायरॉईड ही मानेतील फुलपाखराच्या आकाराची एक महत्त्वाची ग्रंथी असून ती शरीराची चयापचय क्रिया (Metabolism) नियंत्रित करण्याचे काम करते.

अकारण जास्त थंडी जाणवणे

हवामान सामान्य असूनही तुम्हाला इतरांपेक्षा जास्त थंडी वाजत असेल, तर ते थायरॉईड हार्मोन्सची पातळी कमी झाल्याचे संकेत असू शकतात.

झपाट्याने वजन वाढणे

कोणताही बदल न करता अचानक वजन वाढणे हे मंदावलेल्या चयापचय क्रियेचे लक्षण आहे, कारण शरीर कॅलरीज बर्न करण्यास असमर्थ ठरते.

मानसिक आरोग्यावर परिणाम

सतत विसरणे, कामात लक्ष केंद्रित करण्यात अडचण येणे किंवा विनाकारण आळस जाणवणे हे हार्मोनल असंतुलनामुळे होऊ शकते.

महिलांमध्ये मासिक पाळीच्या समस्या

अनियमित मासिक पाळी किंवा नेहमीपेक्षा जास्त रक्तस्त्राव होणे यामागे थायरॉईड ग्रंथीचा बिघाड हे प्रमुख कारण असू शकते.

वेळेवर तपासणी करा

जर ही लक्षणे अनेक आठवडे जाणवत असतील, तर रक्तातील TSH, T3 आणि T4 या चाचण्या करून घेणे आरोग्याच्या दृष्टीने हिताचे ठरते.

दुर्लक्ष केल्यास धोके वाढतात

थायरॉईडवर वेळेत उपचार न केल्यास त्याचा परिणाम हृदय, मानसिक आरोग्य आणि प्रजनन क्षमतेवर होऊ शकतो, त्यामुळे वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

