खजुराचे फळ नाही तर पानेही आहेत अनेक आजारांवर गुणकारी, आयुर्वेदात सांगितले महत्त्व

Yashwant Kshirsagar
खजूर हे बहुतांश लोकांचा आवडते सुकामेवा आहे आणि ते अत्यंत चविष्ट असते.
Date Palm Leaves Benefits
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आरोग्याच्या दृष्टीनेही तो अत्यंत फायदेशीर आहे; याचे सेवन केल्याने शरीराला प्रचंड ऊर्जा मिळते.
Date Palm Leaves Benefits
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आपण अनेकदा खजुराच्या फळाचे फायदे ऐकतो, परंतु त्याच्या पानांमध्येही उल्लेखनीय गुणधर्म असतात.
Date Palm Leaves Benefits
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आयुर्वेदात गोड फळ देणाऱ्या या वनस्पतीची पाने अत्यंत महत्त्वाची मानली जातात.
Date Palm Leaves Benefits
esakal
ही पाने नैसर्गिक 'डिटॉक्सिफायर' (विषारी घटक बाहेर काढणारी) म्हणून काम करतात आणि शरीरातील विषारी पदार्थ बाहेर टाकण्यास मदत करतात.
Date Palm Leaves Benefits
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लघवीशी संबंधित समस्यांपासून आराम मिळवून देण्यासाठी ही पाने विशेषतः उपयुक्त मानली जातात.
Date Palm Leaves Benefits
esakal
जर तुम्हाला वारंवार लघवी होणे, लघवी करताना जळजळ होणे किंवा संसर्ग होणे यांसारख्या समस्यांचा त्रास होत असेल, तर तुम्ही या पानांचा वापर करू शकता.
Date Palm Leaves Benefits
esakal
ही पाने विविध आजारांवर गुणकारी मानली जातात आणि किडनीच्या आरोग्यासाठी तर ती एक 'रामबाण उपाय' ठरतात.
Date Palm Leaves Benefits
esakal
त्यामुळे, आता केवळ खजुराचे फळच नाही, तर खजुराच्या झाडाची पानेही आपल्या दैनंदिन दिनचर्येत समाविष्ट करणे गरजेचे आहे.
Date Palm Leaves Benefits
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Benefits of Bitter Gourd For Health
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