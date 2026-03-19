Date Seeds Benefits : खजूर खाल्ल्यावर बिया फेकून देताय? थांबा! त्याचे 'हे' फायदे वाचून तुम्ही आजपासून बिया जपून ठेवाल!

बाळकृष्ण मधाळे

खजुराच्या बिया आरोग्यासाठी किती उपयुक्त आहेत?

सुकामेवा हा उत्तम आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानला जातो. चविष्ट असण्यासोबतच त्यामध्ये भरपूर पोषक तत्त्वे असतात, जी शरीराला विविध आजारांपासून संरक्षण देतात. खजुराच्या बियाही याच श्रेणीत येतात आणि त्या देखील अनेक आरोग्यदायी गुणांनी समृद्ध आहेत.

खजुराच्या बियांचे प्रमुख फायदे

खजुराच्या बिया आपल्या आरोग्यासाठी अनेक प्रकारे लाभदायक ठरतात. त्यांचा योग्य वापर केल्यास शरीराला अनेक सकारात्मक परिणाम मिळू शकतात.

खजुराच्या बियांतील पोषक घटक

खजुराच्या बियांमध्ये फायबर, प्रथिने, कर्बोदके, फॅट्स, लोह, कॅल्शियम, झिंक, मॅग्नेशियम यांसारखी महत्त्वाची खनिजे आढळतात. तसेच, अँटिऑक्सिडंट्स जसे की फिनोलिक्स, ओलेइक ॲसिड आणि पॉलीफेनॉलही मुबलक प्रमाणात असतात.

रक्ताची कमतरता दूर करण्यास मदत

ज्यांना अॅनिमियाची समस्या आहे किंवा शरीरात रक्ताची कमतरता जाणवते, त्यांच्यासाठी खजुराच्या बिया उपयुक्त ठरू शकतात. यामधील लोह रक्ताची पातळी सुधारण्यास मदत करते.

मधुमेह नियंत्रणासाठी उपयोगी

खजुराच्या बिया मधुमेह असलेल्या रुग्णांसाठी फायदेशीर मानल्या जातात. त्या रक्तातील साखरेची पातळी संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकतात.

मूत्रपिंडातील खडे कमी करण्यास सहाय्यक

मूत्रपिंडातील खड्यांच्या समस्येने त्रस्त असलेल्या व्यक्तींना खजुराच्या बियांचे सेवन उपयुक्त ठरू शकते. यामधील काही घटक खडे कमी करण्यास मदत करतात.

आहारात खजुराच्या बियांचा वापर कसा करावा?

खजुराच्या बियांचा वापर विविध प्रकारे करता येतो. त्यांची पूड करून ती दूध किंवा पाण्यासोबत घेता येते. तसेच, बिया भिजवून त्याचे पाणी पिणेही फायदेशीर ठरते.

सेवन करताना घ्यावयाची काळजी

खजुराच्या बियांचे सेवन नेहमी मर्यादित प्रमाणातच करावे. अति सेवन केल्यास त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे योग्य प्रमाण राखणे आवश्यक आहे.

