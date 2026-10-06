खजूर खाण्याची ‘ही’ ट्रिक महिलांसाठी ठरू शकते फायदेशीर!

Aarti Badade
फर्टिलिटीशी संबंधित समस्या असतील तर आहाराकडेही लक्ष देणे महत्त्वाचे असून, पोषक खजूर आहाराचा एक भाग ठरू शकतो.
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Sakal
खजूरामध्ये नैसर्गिक साखर, फायबर, लोह आणि विविध खनिजे असल्याने तो शरीराला ऊर्जा आणि पोषण देण्यास मदत करू शकतो.
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Sakal
आयुर्वेदिक तज्ज्ञांच्या मते, हिवाळ्यात खजूर भाजून खाल्ल्यास शरीराला उष्णता मिळण्यास आणि अशक्तपणा कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
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Sakal
रात्री दोन भाजलेले खजूर खाण्याचा सल्ला काही तज्ज्ञ देतात, मात्र यामुळे थेट फर्टिलिटी वाढते असा ठोस वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही.
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Sakal
खजूरातील लोह आणि इतर पोषक घटक शरीराच्या एकूण आरोग्यासाठी उपयुक्त असून, लोहाची कमतरता असलेल्या महिलांना आहारातून त्याचा फायदा होऊ शकतो.
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Sakal
खजूरामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि फॉस्फरससारखी खनिजे असल्याने हाडांच्या आरोग्यासाठीही तो पौष्टिक पर्याय ठरतो.
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Sakal
गर्भधारणेचे नियोजन करताना केवळ एखाद्या पदार्थावर अवलंबून न राहता संतुलित आहार, पुरेशी झोप, व्यायाम आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
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Sakal
फर्टिलिटीची समस्या दीर्घकाळ जाणवत असल्यास स्वतःहून उपाय करण्याऐवजी स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे अधिक योग्य ठरते.
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Sakal
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