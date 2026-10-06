पुण्यातील भिडेपूल किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

पुण्यातील भिडेपूल!

पुण्यातील छत्रपती शिवाजी महाराज पूल, ज्याला मनपा पूल किंवा भिडेपूल म्हणूनही ओळखले जाते, शहराच्या इतिहासाचा महत्त्वाचा भाग आहे.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

पुलाची बांधणी कधी झाली?

पुण्याचा विस्तार वाढल्यानंतर नवीन पुलाची गरज निर्माण झाली आणि १९२० मध्ये या पुलाच्या बांधकामाचा निर्णय घेण्यात आला.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

१९२३ मध्ये झाले पुलाचे उद्घाटन

मुंबई प्रांताचे तत्कालीन गव्हर्नर जॉर्ज लॉईड यांच्या हस्ते १९२३ मध्ये पुलाचे उद्घाटन झाले आणि त्याला ‘लॉईड ब्रिज’ असे नाव देण्यात आले.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

पुलाच्या उभारणीत मराठमोळ्या व्यक्तीचा मोठा वाटा

गणपतराव महादेव केंजळे यांनी इतर अधिकाऱ्यांसोबत पुलाच्या रचनेची जबाबदारी सांभाळली आणि त्याचे बांधकाम केले.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

दगडी बांधकामाची खासियत

हा पूल काळ्या बेसाल्ट दगडात बांधला असून त्यावर कमानी, बुरुज आणि आकर्षक फुलांचे दगडी नक्षीकाम पाहायला मिळते.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

मध्यवर्ती कमान आहे विशेष आकर्षण

पुलाची मध्यवर्ती कमान इतर कमानींपेक्षा अरुंद आणि टोकदार असून तिची रचना शनिवारवाड्याच्या प्रवेशद्वाराशी साधर्म्य दाखवते.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

आजही इतिहासाची साक्ष देतो हा पूल

दगडी पायऱ्या, कमानी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण स्थापत्यामुळे भिडेपूल आजही पुण्याच्या ऐतिहासिक वारशाची आठवण करून देतो.

pune Baba Bhide bridge history

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Sakal

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Shilajit benefits

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Sakal

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