थकवा जाणवतोय? रोज खा ‘या’ पदार्थात भिजवलेली खारीक; एनर्जी होईल बूस्ट!

Aarti Badade
खारीक आणि तूप यांचे मिश्रण शरीराला झटपट ऊर्जा देण्यासोबतच रोगप्रतिकारक शक्ती आणि पचनशक्ती मजबूत करण्यास मदत करते.
खारीकमधील व्हिटॅमिन ए, सी आणि तूपातील अँटी-बॅक्टेरिया गुणधर्म शरीराला किरकोळ संसर्गापासून दूर ठेवण्यास मदत करतात.
खारीकमधील फायबर आणि तूपातील ब्युटीरिक ऍसिडमुळे बद्धकोष्ठतेचा त्रास दूर होतो आणि पचन संस्था सुरळीतपणे कार्य करते.
खारीकमधील पोटॅशियम रक्तदाब नियंत्रित ठेवते, तर तूपातील हेल्दी फॅट्स रक्तातील खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी कमी करण्यास मदत करतात.
स्त्री आणि पुरुषांमधील हार्मोनल असंतुलन दूर करण्यासाठी हे मिश्रण उपयुक्त असून, महिलांच्या मासिक पाळीच्या तक्रारींवरही हा प्रभावी उपाय आहे.
बिया काढलेली खारीक ३० मिनिटे पाण्यात भिजवून, वाळवून नंतर मंद आचेवर साजूक तूपात सोनेरी रंग येईपर्यंत परतून हवाबंद डब्यात साठवावी.
जास्तीत जास्त आरोग्यदायी फायद्यांसाठी दररोज सकाळी रिकाम्या पोटी १ ते २ तूपात भिजवलेले खारीक खाणे तंदुरुस्तीसाठी अत्यंत फायदेशीर ठरते.
