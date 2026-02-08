तरुणांमध्येही वाढतोय लिव्हर कॅन्सरचा धोका; ‘ही’ 4 लक्षणे वेळीच ओळखा

Aarti Badade
लिव्हर कॅन्सर हा अत्यंत धोकादायक आजार आहे, कारण सुरुवातीच्या टप्प्यात याची लक्षणे स्पष्टपणे दिसून येत नाहीत.
रक्त शुद्ध करणे, विषारी घटक बाहेर टाकणे आणि पचनक्रिया सुधारणे ही महत्त्वाची कामे लिव्हर (यकृत) पार पाडते.
लिव्हर उजव्या बाजूला असते; जर तिथे सतत जडपणा, वेदना किंवा खेचल्यासारखे वाटत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.
कोणताही व्यायाम किंवा डाएट न करता जर तुमचे वजन अचानक घटू लागले, तर ते कॅन्सरच्या ट्यूमरचे लक्षण असू शकते.
थोडेसे खाल्ल्यावरही पोट भरल्यासारखे वाटणे किंवा खाण्याची इच्छा पूर्णपणे मरणे, हा लिव्हर खराब झाल्याचा मोठा संकेत आहे.
लिव्हरच्या बिघाडामुळे शरीरातील बिलीरुबिन वाढते, ज्यामुळे डोळे आणि त्वचा पिवळी पडू लागते. याला साधी कावीळ समजून सोडू नका.
पुरेशी विश्रांती घेऊनही जर तुम्हाला सतत अशक्तपणा आणि सुस्ती जाणवत असेल, तर लिव्हरच्या कार्याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
बदलती जीवनशैली, मद्यपान आणि अयोग्य आहारामुळे सध्या तरुणांमध्येही लिव्हर कॅन्सरचे प्रमाण वाढत चालले आहे.
अनेकजण या लक्षणांना गॅस किंवा ॲसिडिटी समजून घरगुती उपाय करतात, जे भविष्यात जीवघेणे ठरू शकते.
वरीलपैकी कोणतेही लक्षण सतत जाणवत असल्यास, विलंब न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आवश्यक चाचण्या करून घ्या.
