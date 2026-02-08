तरुणांमध्येही वाढतोय लिव्हर कॅन्सरचा धोका; ‘ही’ 4 लक्षणे वेळीच ओळखा

Aarti Badade

लिव्हर कॅन्सर

लिव्हर कॅन्सर हा अत्यंत धोकादायक आजार आहे, कारण सुरुवातीच्या टप्प्यात याची लक्षणे स्पष्टपणे दिसून येत नाहीत.

लिव्हरचे शरीरातील महत्त्व

रक्त शुद्ध करणे, विषारी घटक बाहेर टाकणे आणि पचनक्रिया सुधारणे ही महत्त्वाची कामे लिव्हर (यकृत) पार पाडते.

पोटाच्या उजव्या बाजूला वेदना

लिव्हर उजव्या बाजूला असते; जर तिथे सतत जडपणा, वेदना किंवा खेचल्यासारखे वाटत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.

झपाट्याने वजन कमी होणे

कोणताही व्यायाम किंवा डाएट न करता जर तुमचे वजन अचानक घटू लागले, तर ते कॅन्सरच्या ट्यूमरचे लक्षण असू शकते.

भूक मंदावणे

थोडेसे खाल्ल्यावरही पोट भरल्यासारखे वाटणे किंवा खाण्याची इच्छा पूर्णपणे मरणे, हा लिव्हर खराब झाल्याचा मोठा संकेत आहे.

कावीळ आणि पिवळसर त्वचा

लिव्हरच्या बिघाडामुळे शरीरातील बिलीरुबिन वाढते, ज्यामुळे डोळे आणि त्वचा पिवळी पडू लागते. याला साधी कावीळ समजून सोडू नका.

सतत जाणवणारा थकवा

पुरेशी विश्रांती घेऊनही जर तुम्हाला सतत अशक्तपणा आणि सुस्ती जाणवत असेल, तर लिव्हरच्या कार्याची तपासणी करणे गरजेचे आहे.

चुकीची जीवनशैली कारणीभूत

बदलती जीवनशैली, मद्यपान आणि अयोग्य आहारामुळे सध्या तरुणांमध्येही लिव्हर कॅन्सरचे प्रमाण वाढत चालले आहे.

दुर्लक्ष करणे पडू शकते महागात

अनेकजण या लक्षणांना गॅस किंवा ॲसिडिटी समजून घरगुती उपाय करतात, जे भविष्यात जीवघेणे ठरू शकते.

वैद्यकीय सल्ला घ्या

वरीलपैकी कोणतेही लक्षण सतत जाणवत असल्यास, विलंब न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि आवश्यक चाचण्या करून घ्या.

