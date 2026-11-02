Daulatabad Fort History : शत्रूसाठी आजही 'अभेद्य' कोडं! 200 मीटर उंच डोंगरावरचा देवगिरी किल्ला; तटबंदी पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क

बाळकृष्ण मधाळे

डोंगरावर वसलेला अभेद्य दुर्ग

देवगिरी म्हणून ओळखला जाणारा दौलताबाद किल्ला डेक्कन पठारावर सुमारे २०० मीटर उंच डोंगरावर उभा आहे. त्याची रचना शत्रूला रोखण्यासाठीच करण्यात आली होती.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

वळणावळणाचा अवघड मार्ग

किल्ल्यावर जाणारा मार्ग अरुंद आणि वळणावळणाचा आहे. बदलती उंची आणि तीव्र वळणांमुळे आक्रमण करणाऱ्या सैन्याचा गोंधळ उडत असे.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

उंच कड्यांमधील तटबंदी

किल्ल्याची तटबंदी उंच कड्यांमध्ये बांधण्यात आली आहे. त्यामुळे बाहेरून भिंती चढून किल्ल्यात प्रवेश करणे जवळपास अशक्य होते.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

मगरींचा खंदक

किल्ल्याभोवती खोल खंदक होता. या खंदकात मगरी असल्याच्या उल्लेखांमुळे शत्रूसाठी किल्ल्यावर हल्ला करणे अधिक धोकादायक ठरत असे.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

लोखंडी काट्यांचे दरवाजे

किल्ल्याचे प्रवेशद्वार प्रचंड मोठे होते. त्यावर लोखंडी काटे बसवले होते. युद्धातील हत्तींचे हल्ले रोखता येतील, अशा पद्धतीने त्यांची रचना केली होती.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

गुप्त मार्गांचे जाळे

किल्ल्याच्या आत लपलेले दरवाजे आणि गुप्त मार्ग होते. अनोळखी शत्रूला गोंधळात टाकण्यासाठी आणि अडकवण्यासाठी त्यांचा वापर केला जात असे.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

स्थापत्यकलेचा अद्भुत नमुना

नैसर्गिक डोंगररचना, मजबूत तटबंदी आणि युद्धासाठी आखलेली संरक्षण व्यवस्था यामुळे दौलताबाद किल्ला मध्ययुगीन स्थापत्यकलेचा उत्कृष्ट नमुना ठरतो.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

माथ्यावरून दिसतो विस्तीर्ण डेक्कन

किल्ल्याच्या माथ्यावर पोहोचण्यासाठीची चढाई आव्हानात्मक असली, तरी तिथून दिसणारा डेक्कनचा विस्तीर्ण परिसर हा अविस्मरणीय अनुभव देतो.

Daulatabad Fort history and architecture

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esakal

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esakal

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