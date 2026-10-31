Mughal Army Salary : मुघल सैनिकांचा पगार कसा ठरवला जायचा? घोडे, शस्त्रे अन् पदांनुसार असा व्हायचा वेतनाचा हिशोब

बाळकृष्ण मधाळे
मुघल साम्राज्यात सैन्याला मोठे महत्त्व होते. मात्र, प्रत्येक सैनिकाला समान पगार दिला जात नव्हता. सैनिकाचे पद, जबाबदारी, सैन्यातील दर्जा आणि मनसब यानुसार त्याचे वेतन निश्चित केले जात असे.
How much salary did Mughal soldiers get?
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मुघल सैन्यातील पायदळ सैनिकांना तुलनेने कमी वेतन मिळत असे. त्यांच्याकडे तलवार, भाला, ढाल किंवा बंदुकीसारखी शस्त्रे असत. सैन्यातील काम आणि जबाबदारीनुसार त्यांच्या वेतनात फरक पडत असे.
How much salary did Mughal soldiers get?
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मुघल सैन्यात घोडदळाला विशेष महत्त्व होते. युद्धात वेगाने हालचाल करणे, शत्रूवर हल्ला करणे आणि महत्त्वाच्या मोहिमा पार पाडणे ही त्यांची कामे होती. त्यामुळे घोडदळातील सैनिकांना पायदळाच्या तुलनेत अधिक वेतन मिळू शकत असे.
How much salary did Mughal soldiers get?
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मुघल प्रशासनातील मनसबदार हे सैन्य आणि प्रशासनातील महत्त्वाचे अधिकारी होते. त्यांच्या मनसबच्या दर्जानुसार वेतन आणि जबाबदाऱ्या ठरत असत. मोठ्या मनसबदारांना अधिक उत्पन्न मिळत असे.
How much salary did Mughal soldiers get?
esakal
मुघल सैनिकांच्या वेतनव्यवस्थेत केवळ वैयक्तिक पगाराचा विचार होत नसे. घोड्यांची देखभाल, शस्त्रांची खरेदी, दारूगोळा आणि इतर सैनिकी गरजांसाठीही मोठा खर्च करावा लागत असे.
How much salary did Mughal soldiers get?
esakal
मुघल मनसबदारी व्यवस्थेत 'जात' आणि 'सवार' या दोन महत्त्वाच्या संकल्पना होत्या. जात हा अधिकाऱ्याचा वैयक्तिक दर्जा दर्शवत असे, तर सवार ही त्याने किती घोडेस्वार ठेवायचे यासंबंधीची जबाबदारी दर्शवत असे.
How much salary did Mughal soldiers get?
esakal
मुघल काळात काही मनसबदारांना रोख वेतनाऐवजी किंवा त्यासोबत जहागिरीचे उत्पन्न दिले जात असे. या जमिनीतून मिळणाऱ्या महसुलातून त्यांना सैन्याचा खर्च आणि स्वतःच्या जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत असत.
How much salary did Mughal soldiers get?
esakal
मुघल साम्राज्यातील वेतनव्यवस्था पद, मनसब, घोडदळाची संख्या आणि सैनिकी जबाबदाऱ्यांवर आधारित होती. त्यामुळे सामान्य पायदळ सैनिकापासून वरिष्ठ मनसबदारापर्यंत प्रत्येकाचे वेतन वेगवेगळे असे. हीच मुघल सैन्यव्यवस्थेची एक महत्त्वाची वैशिष्ट्ये होती.
How much salary did Mughal soldiers get?
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Egyptian Mummies
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