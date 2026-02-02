भावाने लावली 2.08 कोटींची बोली! DDC 0001 भारतातील सर्वात महागडी VIP नंबर प्लेट; कोणी खरेदी केली?

Saisimran Ghashi

नवा ऐतिहासिक विक्रम

'DDC 0001' ही नंबर प्लेट तब्बल २.०८ कोटी रुपयांना विकली गेली असून ती भारतातील आजवरची सर्वात महागडी नंबर प्लेट ठरली आहे

esakal

खरेदीदार कोण?

आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथील प्रसिद्ध व्यावसायिक किरण कोलपाकुला यांनी ही ऐतिहासिक बोली लावून हा नंबर आपल्या नावावर केला

esakal

लिलावाचे ठिकाण

हा लिलाव लक्झरी गाड्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या Big Boy Toyz (BBT) च्या ऑनलाइन ऑक्शन प्लॅटफॉर्मवर पार पडला

esakal

जुना मालक

ही खास 'विंटेज' नंबर प्लेट पूर्वी बिग बॉय टॉइजचे संस्थापक जतीन आहुजा यांच्या मालकीची होती

esakal

सुपरकारपेक्षाही महाग

२.०८ कोटी ही किंमत अनेक आलिशान सुपरकार्सच्या (उदा. लँबोर्गिनी किंवा फेरारीचे काही मॉडेल्स) किमतीपेक्षाही जास्त आहे

esakal

जुने रेकॉर्ड मोडीत

यापूर्वी हरियाणातील एका नंबर प्लेटसाठी (HR 88 B 8888) १.१७ कोटींची बोली लागली होती, तर केरळमध्ये '0007' नंबरसाठी ४६ लाख मोजले गेले होते; हे सर्व रेकॉर्ड आता मागे पडले आहेतesakal

esakal

लक्झरी मार्केटचा विस्तार

या खरेदीमुळे हे सिद्ध झाले आहे की, केवळ मोठ्या शहरांमध्येच नव्हे तर गुंटूरसारख्या शहरांमध्येही व्हिआयपी नंबर्सची मोठी क्रेझ निर्माण झाली आहे

esakal

पारदर्शक प्रक्रिया

डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे झालेल्या या लिलावामुळे अशा दुर्मिळ वस्तूंसाठी देशभरातून बोली लावणे आता सोपे आणि पारदर्शक झाले आहे

esakal

विंटेज महत्त्व

हा नंबर जुन्या मालिकांमधील (Vintage Series) असल्याने त्याचे मूल्य आधुनिक नंबर प्लेट्सपेक्षा कित्येक पटीने जास्त ठरले आहे

esakal

स्टॅटस सिम्बॉल

श्रीमंतांमध्ये गाड्यांच्या फॅन्सी नंबरकडे आता केवळ एक ओळख म्हणून न पाहता, ती एक गुंतवणूक आणि प्रतिष्ठेचे प्रतीक म्हणून पाहिले जात आहे

esakal

जीवनात पॅरालिसीसचा धोका टाळायचाय ना? मग आवर्जून करा 'या' 5 गोष्टी

prevent stroke paralysis healthy lifestyle tips blood pressure control balanced diet regular exercise avoid addictions diabetes management

|

esakal

येथे क्लिक करा