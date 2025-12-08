'या' समुद्रात झोपलात तरी तुम्ही बुडणार नाही, कुठे आहे अद्भुत ठिकाण?

Yashwant Kshirsagar

आश्चर्य

जर तुम्हाला पोहायला येत नसेल तर तुम्ही बुडणार हे निश्चित आहे.पण तुम्हाला माहिती आहे का की जगात असा एक समुद्र आहे जिथे एखादी व्यक्ती इच्छा असूनही बुडू शकत नाही.

अद्धभूत पाणी

असा समुद्र अस्तित्वात असू शकतो का असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे.पण हे खरे आहे. हा असा समुद्र आहे जिथे तुम्ही चुकून पडलात तरी तुम्ही बुडणार नाही; उलट तुमचे शरीर पाण्यावर तरंगेल.

मनोरंजक कारण

यामागील कारण खूपच मनोरंजक आहे.चल तर मग या रहस्यमयी समुद्राबद्दल जाणून घेऊया.

जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ

इस्रायल आणि जॉर्डन दरम्यान हा अद्वितीय आणि रहस्यमय समुद्र, एक जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळ, मृत समुद्र म्हणून ओळखला जातो,ज्याला डेड सी देखील म्हटले जाते.

तथ्य

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की डेड सी त्याच्या अनेक मनोरंजक तथ्यांसाठी खूप प्रसिद्ध आहे. सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यात कोणीही बुडू शकत नाही.

क्षारांचे प्रमाण

या समुद्रातील पाण्यातील क्षारांचे प्रमाण जास्त असल्याने आहे, त्यामुळे तुम्ही त्यात झोपलात तरी तुम्ही बुडणार नाही

सजीवांसाठी धोका

मृत समुद्र समुद्रसपाटीपासून सुमारे १३८८ फूट खाली आहे. इतर समुद्रांच्या तुलनेत त्याचे पाणी अत्यंत खारट आहे. म्हणूनच त्यात कोणताही सजीव प्राणी जगू शकत नाही.

डेड सी

असे म्हटले जाते की केवळ प्राणीच नाही तर वनस्पती देखील त्यात जगू शकत नाहीत. असे म्हटले जाते की या पाण्यात सोडलेला मासा देखील लगेच मरतो. कदाचित म्हणूनच त्याला डेड सी म्हणतात.

खनिजांचे प्रमाण

शास्त्रज्ञांच्या मते, या रहस्यमय समुद्राच्या पाण्यात ब्रोमाइड, झिंक, सल्फर, पोटॅश, मॅग्नेशियम आणि कॅल्शियम सारखी अनेक खनिजे असतात, ज्यामुळे ते खारट होते.

मानवासाठी फायदेशीर

पण या समुद्राचे खारे पाणी मानवांसाठी फायदेशीर आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते, या पाण्यात आंघोळ केल्याने त्वचेचे अनेक आजार बरे होऊ शकतात.

