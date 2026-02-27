Dead Venomous Snake Danger : सावधान! मेलेला साप जिवंत सापापेक्षाही असू शकतो जास्त घातक; चुकूनही करू नका 'ही' चूक!

बाळकृष्ण मधाळे
बहुतेक लोकांचा समज असतो, की साप मेल्यानंतर त्याचा धोका पूर्णपणे संपतो. मात्र, वास्तव वेगळे आहे. मृत विषारी साप देखील माणसासाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतात. यामागे काही ठोस वैज्ञानिक आणि जैविक कारणे आहेत.
कोब्रा, Common Krait आणि वायपर यांसारख्या विषारी सापांचे विष न्यूरोटॉक्सिन किंवा हेमोटॉक्सिन प्रकारचे असते. हे विष मज्जासंस्था आणि रक्ताभिसरण प्रणालीवर थेट परिणाम करते. सापाचा मृत्यू झाल्यानंतरही त्याच्या दातांमध्ये आणि विषग्रंथींमध्ये असलेले विष अनेक तास सक्रिय राहू शकते.
सापाचे विष प्रथिनांपासून बनलेले असल्याने ते लगेच निष्क्रिय होत नाही. त्यामुळे मृत्यूनंतरही काही तास ते परिणामकारक राहते.
मृत सापाला उघड्या हातांनी स्पर्श केल्यास किंवा त्याचे दात त्वचेत घुसल्यास विष शरीरात प्रवेश करू शकते. अनेकदा लोक उत्सुकतेपोटी मृत साप हाताळतात आणि यामुळे अपघात होतात.
सापाच्या मृत्यूनंतरही त्याचे स्नायू काही काळ कार्यरत राहू शकतात. त्यामुळे त्याचे जबडे किंवा दात अनपेक्षितपणे हलू शकतात. अशा वेळी चावा बसण्याची शक्यता असते.
सापाचे विष हे विविध प्रकारच्या प्रथिने आणि एन्झाइम्सपासून बनलेले असते. ही रचना नैसर्गिकरित्या स्थिर असल्याने विष त्वरित नष्ट होत नाही. त्यामुळे साप मृत असला तरी त्याचे विष काही काळ घातक राहते.
कधी कधी कुतूहल, अज्ञान किंवा निष्काळजीपणामुळे लोक मृत सापाला उचलतात किंवा त्याच्याशी छेडछाड करतात. अशा वेळी दात त्वचेला टोचल्यास विष शरीरात जाऊ शकते. अनेक घटनांमध्ये यामुळे गंभीर प्रकृती बिघडली असून काही वेळा मृत्यूही झाला आहे.
म्हणूनच, साप जिवंत असो किंवा मृत त्यापासून सुरक्षित अंतर ठेवणे आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याला हात न लावणे हेच सर्वात सुरक्षित पाऊल आहे.
