December 2025 Movies : डिसेंबर महिन्यात 'हे' 10 चित्रपट 'बॉक्स ऑफिस'वर घालणार जबरदस्त धुमाकूळ!

Mayur Ratnaparkhe
हिंदी मेगा अॅक्शन फिल्म शुद्ध एक्शन, मोठं बजेट आणि पॅन-इंडिया स्तरावर रिलीज.
नंदमुरी बालकृष्णचा सुपरहिट सिक्वेल! तामिळ आणि तेलुगू प्रेक्षकांमध्ये प्रचंड उत्सुकता.
शौर्य, पौराणिक टच आणि मोठा VFX वापर. तामिळ चित्रपटसृष्टीतील मोठा प्रोजेक्ट
कॉमेडीचा दणका पुन्हा येतोय! पहिल्या भागासारखी फॅमिली एंटरटेनमेंट.
Indian Sci-Fi मध्ये नवा टप्पा! VFX + Sci-fi + Action. प्रेक्षकांना Hollywood-स्टाइल अनुभव!
हास्य आणि कौटुंबिक ड्रामा यांची सुंदर जुगलबंदी.
नवी रोमँटिक जोडी, ताजी कथा, सुंदर गाणी.
पॅन इंडिया मोठा प्रोजेक्ट, मोठा स्टारकास्ट आणि ऐतिहासिक-अॅक्शन ड्रामा.
रक्त गोठवणारी कथा आणि दमदार सस्पेन्स. डिसेंबरचा डार्क हॉर्स!
प्रेरणादायी कथा, स्पोर्ट्स ड्रामा, मोठं संगीत.
EV Train coaches
ESakal