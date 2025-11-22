ट्रेनच्या डब्यांवर 'EV' का लिहिलेले असते?

Mansi Khambe

भारतीय रेल्वे

भारतीय रेल्वेला देशाचा कणा म्हटले जाते. ती केवळ वाहतुकीचे साधन म्हणून काम करत नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासाची चाके देखील गतिमान करते.

ट्रेन

या संदर्भात, तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात अशी एक ट्रेन आहे ज्याचे आद्याक्षर "EV" आहे?

प्रीमियम गाड्या

प्रथम, भारतात किती गाड्या धावतात ते शोधूया. भारतीय रेल्वे दररोज १३,१९८ प्रवासी गाड्या चालवते.ज्यात मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट आणि प्रीमियम गाड्यांचा समावेश आहे.

मालवाहतूक

याव्यतिरिक्त, रेल्वे ८,००० मालवाहतूक गाड्या चालवते. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की रेल्वेच्या ८० टक्के उत्पन्न मालवाहतुकीतून येते.

EV

आता प्रश्न असा आहे की ट्रेनच्या डब्यांवर "EV" असे लेबल का लावले जाते. "EV" हे पदनाम विशिष्ट प्रकारच्या ट्रेनची ओळख पटवण्यासाठी वापरले जाते.

विस्टाडोम कोच

तुम्हाला हे अक्षर फक्त विस्टाडोम ट्रेनच्या डब्यांवरच आढळेल. या गाड्या इतर गाड्यांपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. आता आपण विस्टाडोम कोच म्हणजे काय ते पाहूया.

पर्यटन

हा एक खास प्रकारचा कोच आहे जो प्रामुख्याने पर्यटनासाठी बनवला जातो. या कोचमध्ये प्रामुख्याने काचेचे छत आणि मोठ्या काचेच्या खिडक्या आहेत.

फिरत्या खुर्च्या

शिवाय, या खिडक्यांसमोर फिरत्या खुर्च्या आहेत ज्या ३६० अंश फिरवता येतात. या कोचचे दरवाजे देखील स्वयंचलित आहेत.

निसर्गरम्य

आता प्रश्न असा आहे की विस्टाडोम गाड्या कुठे धावतात? या गाड्या सामान्यतः अशा मार्गांवर धावतात जे रेल्वेने लोकप्रिय आणि निसर्गरम्य मानले आहेत.

डोंगराळ

या मार्गांवर अनेकदा डोंगराळ प्रदेश, कुरण, तलाव आणि धबधबे असतात. म्हणूनच, या गाड्या विशेषतः पर्यटनासाठी डिझाइन केल्या आहेत. या गाड्यांचे भाडे इतर गाड्यांपेक्षा वेगळे आहे.

