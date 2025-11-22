ट्रेनच्या डब्यांवर 'EV' का लिहिलेले असते?

Mansi Khambe
भारतीय रेल्वेला देशाचा कणा म्हटले जाते. ती केवळ वाहतुकीचे साधन म्हणून काम करत नाही तर देशाच्या आर्थिक विकासाची चाके देखील गतिमान करते.
EV Train coaches
ESakal
या संदर्भात, तुम्हाला माहिती आहे का की भारतात अशी एक ट्रेन आहे ज्याचे आद्याक्षर "EV" आहे?
EV Train coaches
ESakal
प्रथम, भारतात किती गाड्या धावतात ते शोधूया. भारतीय रेल्वे दररोज १३,१९८ प्रवासी गाड्या चालवते.ज्यात मेल, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट आणि प्रीमियम गाड्यांचा समावेश आहे.
EV Train coaches
ESakal
याव्यतिरिक्त, रेल्वे ८,००० मालवाहतूक गाड्या चालवते. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की रेल्वेच्या ८० टक्के उत्पन्न मालवाहतुकीतून येते.
EV Train coaches
ESakal
आता प्रश्न असा आहे की ट्रेनच्या डब्यांवर "EV" असे लेबल का लावले जाते. "EV" हे पदनाम विशिष्ट प्रकारच्या ट्रेनची ओळख पटवण्यासाठी वापरले जाते.
EV Train coaches
ESakal
तुम्हाला हे अक्षर फक्त विस्टाडोम ट्रेनच्या डब्यांवरच आढळेल. या गाड्या इतर गाड्यांपेक्षा खूप वेगळ्या आहेत. आता आपण विस्टाडोम कोच म्हणजे काय ते पाहूया.
EV Train coaches
ESakal
हा एक खास प्रकारचा कोच आहे जो प्रामुख्याने पर्यटनासाठी बनवला जातो. या कोचमध्ये प्रामुख्याने काचेचे छत आणि मोठ्या काचेच्या खिडक्या आहेत.
EV Train coaches
ESakal
शिवाय, या खिडक्यांसमोर फिरत्या खुर्च्या आहेत ज्या ३६० अंश फिरवता येतात. या कोचचे दरवाजे देखील स्वयंचलित आहेत.
EV Train coaches
ESakal
आता प्रश्न असा आहे की विस्टाडोम गाड्या कुठे धावतात? या गाड्या सामान्यतः अशा मार्गांवर धावतात जे रेल्वेने लोकप्रिय आणि निसर्गरम्य मानले आहेत.
EV Train coaches
ESakal
या मार्गांवर अनेकदा डोंगराळ प्रदेश, कुरण, तलाव आणि धबधबे असतात. म्हणूनच, या गाड्या विशेषतः पर्यटनासाठी डिझाइन केल्या आहेत. या गाड्यांचे भाडे इतर गाड्यांपेक्षा वेगळे आहे.
EV Train coaches
ESakal
Vote Counting Centre
ESakal