दीपिका पादुकोणला धक्का! प्रीमियम स्किनकेअर ब्रँडचे आर्थिक नुकसान

Monika Shinde

दीपिका नेहमीच चर्चेत असते

बॉलिवूडची सुपरस्टार दीपिका पदुकोण नेहमीच तिच्या अभिनय आणि व्यवसायामुळे चर्चेत असते. सध्या तिच्याकडे काही महत्त्वाचे चित्रपट प्रकल्प आहेत.

चित्रपटांमधील भूमिका

अलिकडेच दीपिकाने शाहरुख खानसोबत 'किंग चित्रपट'चे चित्रीकरण पूर्ण केले आहे. तसेच, अल्लू अर्जुन अतालिचीच्या आगामी चित्रपटात मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.

चित्रपटांपासून बाहेर पडले

तथापि, कल्की २८९८एडी २ आणि स्पिरिट ऑर पडद्यावरून बाहेर पडल्याने खूप चर्चा झाली असती. दीपिकाला येते आणि त्याच्या व्यवसायाला मोठा फटका बसतो.

स्किनकेअर ब्रँड

दीपिकाने २०२२ मध्ये ८२°E नवाचा स्किनकेअर ब्रँड लाँच केला. हा ब्रँड पारंपारिक भारतीय आरोग्य घटक आणि आधुनिक विज्ञानाचे मिश्रण आहे.

महागडे उत्पादने

या ब्रँडमधील उत्पादने प्रीमियम रेटिंगची असतात आणि त्यांची किंमत तुलनेने जास्त असते.

महसूल कमी झाला

अ‍ॅलिडियलच्या अहवालानुसार, ब्रँडचा महसूल १४.७ कोटी रुपये झाला आहे, जो गेल्या वर्षी २१.२ कोटी रुपये होता.

तोटा कमी

FY24 मध्ये ब्रँडला २३.४ कोटींचा तोटा झाला होता, तर FY25 मध्ये तो घटून १२.३ कोटी झाला आहे.

खर्च कमी करा

आर्थिक वर्ष २५ मध्ये कंपनीचा एकूण खर्च २५.९ कोटी रुपये होता, जो गेल्या वर्षी ४७.१ कोटी रुपये होता. एकूणच, असे दिसते की ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ब्रँडचे प्रयत्न कमी झाले आहेत.

