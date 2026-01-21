Deepinder Goyal Net Worth : दीपिंदर गोयल यांची एकूण संपत्ती किती?

Mayur Ratnaparkhe
जागतिक संपत्ती ट्रॅकर्सच्या मते, दीपिंदर गोयल यांची रिअल-टाइम एकूण संपत्ती अंदाजे १.६ अब्ज डॉलर आहे.
भारतीय रुपयांमध्ये हे अंदाजे १३ हजार ३०० कोटी इतके आहे.
त्यांच्या संपत्तीचा एक महत्त्वाचा भाग झोमॅटोमधील त्यांच्या ४.१८ टक्के हिस्सेदारीतून येतो.
२०२४ मध्ये दीपिंदर गोयल यांची एकूण संपत्ती ८,३०० कोटी ते १०,१०० कोटी दरम्यान असल्याचा अंदाज होता.
ब्लिंकिटद्वारे झोमॅटोच्या जलद व्यापारातील वाढीमुळे त्यांची एकूण संपत्ती १०,१०० कोटींपेक्षा जास्त झाली.
जुलै २०२५ मध्ये फोर्ब्सने त्यांची एकूण संपत्ती १.९ अब्ज असल्याचा अंदाज वर्तवला होता.
२०२४ मध्ये दीपिंदर गोयल यांना गुरुग्राममधील दुसऱ्या क्रमांकाचे श्रीमंत व्यक्ती म्हणून हुरुन इंडिया रिच लिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले.
झोमॅटो, ब्लिंकिटची पॅरंट कंपनी असलेल्या एटरनलच्या सीईओ पदावरून दीपिंदर गोयल यांनी राजीनामा दिला आहे.
