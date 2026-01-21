ARMY या शब्दाचा फुल फॉर्म काय आहे? ९९ टक्के लोकांना उत्तर माहिती नाही...

Mansi Khambe
तुम्ही अनेकदा सोशल मीडियावर, व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड्सवर किंवा सामान्य संभाषणात ऐकले असेल की पोलिसांचे एक फुल फॉर्म असते. त्याचप्रमाणे सैन्यालाही अनेकदा फुल फॉर्म दिले जाते.
लोक अनेकदा आत्मविश्वासाने म्हणतात की ARMY म्हणजे अलर्ट, रेग्युलर, मोबिलिटी, यंग. पण हे खरे आहे की फक्त अफवा आहे?
भारतीय सैन्याचे अधिकृत फुल फॉर्म आहे का, की ते फक्त एक व्याख्या आहे? जर असेल तर ते काय आहे? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
प्रथम, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे की ARMY हा संक्षेप किंवा संक्षिप्त रूप नाही. हा एक वेगळा इंग्रजी शब्द आहे ज्याचा अर्थ फक्त "सैन्य" असा होतो.
याचा अर्थ असा की सरकार किंवा लष्कराने स्थापित केलेल्या ARMY या अक्षरांसाठी कोणताही अधिकृत फुल फॉर्म नाही. अनेकदा उद्धृत केलेले पूर्ण रूप म्हणजे अलर्ट, रेग्युलर, मोबिलिटी, यंग.
हे प्रत्यक्षात एक प्रेरक व्याख्या आहे. अधिकृत नाव नाही. मग, "ARMY" चा अर्थ कुठून आला हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
कालांतराने, लोकांनी सैन्याच्या गुणांचे वर्णन करण्यासाठी "ARMY" या शब्दाच्या अक्षरांमध्ये शब्द जोडले आहेत. A म्हणजे Alert, R म्हणजे Regular, M म्हणजे Mobility, Y म्हणजे Young.
त्याचा उद्देश सैन्याची भावना आणि वैशिष्ट्ये स्पष्ट करणे आहे. कोणतेही औपचारिक पूर्ण स्वरूप देणे नाही. पोलिसांबद्दल अनेकदा असे म्हटले जाते की POLICE म्हणजे नागरी आस्थापनातील जीवनाचे संरक्षण.
सत्य हे आहे की POLICE हे अधिकृत फुल फॉर्म देखील नाही. हा फक्त कायदा अंमलबजावणीमध्ये गुंतलेल्या एजन्सींचे वर्णन करण्यासाठी वापरला जाणारा शब्द आहे.
याचा अर्थ, पोलीस आणि सैन्य दोन्ही प्रकरणांमध्ये, उल्लेख केलेले पूर्ण फॉर्म प्रत्यक्षात नंतर तयार केलेले अर्थ आहेत. सरकारी कागदपत्रांमध्ये नोंदवलेली नावे नाहीत. सैन्य आणि पोलिसांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत.
सैन्याची प्राथमिक भूमिका देशाच्या सीमांचे रक्षण करणे आणि बाह्य धोक्यांना तोंड देणे आहे. पोलिसांची भूमिका देशातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे, गुन्हेगारी रोखणे आणि नागरिकांचे संरक्षण करणे आहे.
