वर्ल्ड कप स्टार दीप्ती शर्माला प्रेमानंद महाराजांनी काय केलं मार्गदर्शन?

सकाळ डिजिटल टीम

प्रेमानंद महाराज

मथुरामधील वृंदावन येथे असलेल्या प्रेमानंद महाराजांची आत्तापर्यंत अनेक क्रिकेटपटूंनी भेट घेतली आहे. विराट कोहली तर येथे अनेकदा येत असतो.

दीप्ती शर्माने घेतली प्रेमानंद महाराजांची भेट

आता भारताची स्टार महिला अष्टपैलू क्रिकेटपटू दीप्ती शर्मा हिनेही नुकतीच प्रेमानंद महाराजांची भेट घेतली.

वर्ल्ड कप २०२५ मधील सर्वोत्तम खेळाडू

भारतीय संघाने जिंकलेल्या वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू ठरलेली दीप्ती नुकतीच श्रीलंकेविरुद्ध टी२० मालिका खेळली.

वृंदावन

या टी२० मालिकेनंतर ती नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच वृंदावनला गेली होती.

खेळाचे महत्त्व

यावेळी प्रेमानंद महाराज आणि तिच्याच खेळाचे महत्त्व आणि खेळाडूच्या आयुष्यात सरावाचे महत्त्व याबाबत चर्चा झाली.

दुसऱ्यांना आनंद हा परोपकार

प्रेमानंद महाराज दीप्तीला म्हणाले, खेळ असला, तरी एका खेळाडूच्या विजयाने संपूर्ण भारताला आनंद मिळतो. दुसऱ्यांना आनंद देणे हा मोठा परोपकार आहे.

यशाबाबत मार्गदर्शन

त्यांनी सांगितले की बऱ्याचदा खेळाडू यशानंतर सरावाला हलक्यात घेतात आणि मनोरंजनाकडे वळतात. पण विजयानंतर अधिक सावधान झालं पाहिजे आणि सरावातील सातत्य आणि दृढता हाच एक मार्ग आहे, ज्यामुळे पुढे जाता येते.

WPL 2026

दीप्ती आता वूमन्स प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेत युपी वॉरियर्सकडून खेळताना दिसणार आहे.

