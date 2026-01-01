सारा तेंडुलकरचा गोव्यातील 'तो' Photo Viral; सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण

Pranali Kodre

सारा तेंडुलकर

सचिन तेंडुलकरची मुलगी सारा तेंडुलकर अनेकदा गोव्यामध्ये फिरताना दिसते.

गोव्यातील फोटो व्हायरल

मात्र नुकतेच तिचा गोव्यातील फोटो व्हायरल झाले असून याबाबत चर्चा होताना दिसत आहे.

हातात बिअरची बॉटल

या व्हायरल होत असलेल्या फोटो आणि व्हिडिओमध्ये साराच्या हातात बिअरची बॉटल असल्याचे दिसत असून ती तिच्या मित्रांसह फिरत आहे.

उलट-सुलट चर्चा

सचिन तेंडुलकरने आजपर्यंत मद्याची जाहिरात केलेली नाही. मात्र आता साराच्या हातात बिअरची बॉटल दिसल्याने उलट-सुलट चर्चा होत आहे.

सोशल मीडियावरील प्रतिक्रिया

काही युजर्सने साराला ट्रोल केले आहे, तर काही युजर्सने तिचे समर्थन करताना हे तिचे वैयक्तिक आयुष्य असल्याचे म्हटले आहे.

सोशल मीडियावर सक्रिय

तथापि, सारा सोशल मीडियावर सक्रिय असते. अनेकदा ती फिटनेस आणि आहार याबाबतचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत असते.

शिक्षण

साराने क्लिनिकल अँड पल्बिक हेल्थ न्युट्रीशनमध्ये शिक्षण घेतले आहे.

सारा काय करते?

'सचिन तेंडुलकर फाऊंडेशन'ची सारा डायरेक्टर आहे. तसेच तिने स्वत:ची पिलाटेस एकेडमी सुरू केली आहे. यातून ती फिटनेस ट्रेनिंग देते.

सारा तेंडुलकर एका इंस्टाग्राम पोस्टमधून किती कमाई करते?

Sara Tendulkar Instagram Earnings

