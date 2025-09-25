हरणाच्या बेंबीपासून तयार होतं हे जगातील सर्वात महागडे परफ्यूम

सकाळ वृत्तसेवा
हरणाच्या बेंबीपासून तयार होणाऱ्या परफ्यूम बद्दत तुम्ही कधी एकले आहे का? कसे तयार होते हे परफ्यूम जाणून घ्या.
हे परफ्यूम 'कस्तुरी' (Musk) नावाच्या पदार्थापासून बनवले जाते. कस्तुरी ही हिमालयीन प्रदेशात आढळणाऱ्या कस्तुरी मृग (Musk Deer) या हरणाच्या प्रजातीच्या नराच्या बेंबीतील ग्रंथीमधून मिळते.
कस्तुरी अत्यंत दुर्मिळ असल्याने आणि ती मिळवण्याची प्रक्रिया खूप अवघड असल्यामुळे, यापासून बनणारे परफ्यूम जगातील सर्वात महागड्या परफ्यूमपैकी एक आहे.
नैसर्गिक कस्तुरीचा सुगंध अतिशय तीव्र, मादक आणि टिकाऊ असतो. तो 'बेस नोट' म्हणून वापरला जातो, ज्यामुळे इतर सुगंधांना स्थिरता मिळते.
कस्तुरीचा उपयोग केवळ परफ्यूम उद्योगातच नाही, तर पारंपरिक चिनी आणि आयुर्वेदिक औषधांमध्येही केला जातो. ती हृदयविकार, श्वासनाचे आजार आणि मज्जातंतूंच्या समस्यांवर उपचार करण्यासाठी वापरली जाते.
कस्तुरी मिळवण्यासाठी हरणाला मारले जाते, ज्यामुळे या प्राण्याच्या संवर्धनावर मोठा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. आता अनेक देशांमध्ये यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
प्राण्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि कस्तुरीच्या वाढत्या मागणीमुळे, आता कृत्रिम (Synthetic) कस्तुरीचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. ही कृत्रिम कस्तुरी रासायनिक पद्धतीने प्रयोगशाळेत तयार केली जाते.
नैसर्गिक कस्तुरी ही घन, दाणेदार स्वरूपात असते, जी नंतर अत्तर किंवा परफ्यूम तयार करण्यासाठी वापरली जाते. कृत्रिम कस्तुरी द्रव स्वरूपात किंवा पावडरच्या रूपात उपलब्ध असते.
कस्तुरी मृग हा एक संरक्षित प्राणी आहे. त्यामुळे नैसर्गिक कस्तुरीचा व्यापार करणे अनेक देशांमध्ये बेकायदेशीर आहे. यामुळेच कृत्रिम कस्तुरी हे एक महत्त्वाचे आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य पर्याय बनले आहे.
