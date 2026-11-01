जंगलातील झाडं तोडल्याने शहरातील तापमानावर काय परिणाम होतो?

Varsha Balhe
जंगलातील झाडं तोडल्यामुळे शहरांमध्ये उष्णता वाढते आणि परिसराचं तापमान अधिक जाणवू लागतं.
Effect of Cutting Trees
esakal
झाडं पानांमधून पाण्याची वाफ हवेत सोडतात. त्यामुळे परिसर थंड राहतो, पण झाडं तोडल्याने हा नैसर्गिक गारवा कमी होतो.
Effect of Cutting Trees
esakal
झाडं हवेतला कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेतात. झाडांची संख्या कमी झाल्याने वातावरणातील या वायूचं प्रमाण वाढण्यास हातभार लागतो.
Effect of Cutting Trees
esakal
झाडांची दाटी गरम वाऱ्यांचा वेग कमी करण्यास मदत करते. झाडं कमी झाल्यावर गरम हवा शहरांपर्यंत सहज पोहोचू शकते.
Effect of Cutting Trees
esakal
शहरातील रस्ते, इमारती आणि सिमेंटचे बांधकाम दिवसभरातील उष्णता शोषून घेतात आणि रात्री हळूहळू बाहेर सोडतात.
Effect of Cutting Trees
esakal
झाडं कमी आणि तापमान जास्त असल्यामुळे शहरांमध्ये उष्णतेचा त्रास वाढू शकतो. उन्हाळ्यात उष्णतेच्या लाटांचा परिणाम अधिक जाणवतो.
Effect of Cutting Trees
esakal
शहरातील तापमान कमी ठेवण्यासाठी रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागांमध्ये आणि परिसरात जास्तीत जास्त झाडं लावणं गरजेचं आहे.
Effect of Cutting Trees
esakal
wolf hearing distance
Sakal