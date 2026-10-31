लांडगा किती दूरचा आवाज ऐकू शकतो?

Aarti Badade

लांडगा किती दूरचा आवाज ऐकू शकतो?

लांडग्यांची ऐकण्याची क्षमता अत्यंत तीक्ष्ण असते, त्यामुळे ते दूरवरून येणारे आवाज टिपू शकतात; मात्र आवाज किती अंतरावरून ऐकू येईल हे परिसर आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते.

wolf hearing distance

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Sakal

मोकळ्या मैदानात आवाज जातो दूरवर

मोकळ्या मैदानात झाडे आणि इतर अडथळे कमी असल्याने लांडग्यांची डरकाळी किंवा हाक दूरपर्यंत ऐकू जाऊ शकते.

wolf hearing distance

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Sakal

जंगलात ऐकण्याच्या क्षमतेवर होतो परिणाम

घनदाट जंगलातील झाडे, वाऱ्याचा आवाज आणि इतर नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे लांडग्यांना येणारे आवाज टिपणे तुलनेने कठीण होऊ शकते.

wolf hearing distance

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Sakal

लांडग्यांचे कान असतात संवेदनशील

लांडगे आजूबाजूच्या हालचाली आणि आवाजांकडे बारकाईने लक्ष देतात, त्यामुळे त्यांना संभाव्य धोका ओळखण्यास आणि भक्ष्याचा मागोवा घेण्यास मदत होते.

wolf hearing distance

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Sakal

माणसांपेक्षा वेगळी श्रवणक्षमता

लांडगे काही उच्च वारंवारतेचे आवाज माणसांपेक्षा चांगल्या प्रकारे ऐकू शकतात, त्यामुळे त्यांच्या जगण्यात श्रवणशक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावते.

wolf hearing distance

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sakal

डरकाळीद्वारे साधतात संवाद

लांडगे डरकाळी किंवा हाकेच्या माध्यमातून आपल्या कळपातील इतर सदस्यांशी संपर्क साधतात आणि आपले स्थान कळवतात.

wolf hearing distance

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Sakal

शिकार आणि सुरक्षेसाठी श्रवणशक्ती महत्त्वाची

तीक्ष्ण ऐकण्याच्या क्षमतेमुळे लांडग्यांना परिसरातील हालचालींचा अंदाज घेता येतो, संभाव्य धोके ओळखता येतात आणि कळपाशी संपर्क राखण्यास मदत होते.

wolf hearing distance

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Sakal

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Sakal

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