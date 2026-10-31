लांडगा किती दूरचा आवाज ऐकू शकतो?

Aarti Badade
लांडग्यांची ऐकण्याची क्षमता अत्यंत तीक्ष्ण असते, त्यामुळे ते दूरवरून येणारे आवाज टिपू शकतात; मात्र आवाज किती अंतरावरून ऐकू येईल हे परिसर आणि परिस्थितीवर अवलंबून असते.
wolf hearing distance
Sakal
मोकळ्या मैदानात झाडे आणि इतर अडथळे कमी असल्याने लांडग्यांची डरकाळी किंवा हाक दूरपर्यंत ऐकू जाऊ शकते.
wolf hearing distance
Sakal
घनदाट जंगलातील झाडे, वाऱ्याचा आवाज आणि इतर नैसर्गिक अडथळ्यांमुळे लांडग्यांना येणारे आवाज टिपणे तुलनेने कठीण होऊ शकते.
wolf hearing distance
Sakal
लांडगे आजूबाजूच्या हालचाली आणि आवाजांकडे बारकाईने लक्ष देतात, त्यामुळे त्यांना संभाव्य धोका ओळखण्यास आणि भक्ष्याचा मागोवा घेण्यास मदत होते.
wolf hearing distance
Sakal
लांडगे काही उच्च वारंवारतेचे आवाज माणसांपेक्षा चांगल्या प्रकारे ऐकू शकतात, त्यामुळे त्यांच्या जगण्यात श्रवणशक्ती महत्त्वाची भूमिका बजावते.
wolf hearing distance
sakal
लांडगे डरकाळी किंवा हाकेच्या माध्यमातून आपल्या कळपातील इतर सदस्यांशी संपर्क साधतात आणि आपले स्थान कळवतात.
wolf hearing distance
Sakal
तीक्ष्ण ऐकण्याच्या क्षमतेमुळे लांडग्यांना परिसरातील हालचालींचा अंदाज घेता येतो, संभाव्य धोके ओळखता येतात आणि कळपाशी संपर्क राखण्यास मदत होते.
wolf hearing distance
Sakal
diwali faral diabetes
Sakal