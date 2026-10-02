1795 साली कशी दिसायची जामा मशीद? 230 वर्षांपूर्वीचे फोटो पाहा

Vinod Dengale
दिल्लीची मस्जिद-इ-जेहान-नुमा म्हणजेच जामा मशीद ही भारतातील सर्वात मोठ्या मशिदींपैकी एक आहे.
Jama Masjid Delhi
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ही मशीद मुघल सम्राट शाहजहान याने 1644 ते 1656 दरम्यान बांधलेली आहे.
Shahjahan
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जामा मशीद एवढी मोठी आहे की या ठिकाणी एकाच वेळी 25,000 लोक सामावू शकतात.
Masjid Area
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या मशिदीला तीन मोठे दरवाजे, चार मनोरे आणि 40 मीटर उंचीच्या दोन मिनार आहेत.
Jama Masjid Structure
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हे मिनार लाल वाळूच्या दगडाच्या आणि पांढऱ्या संगमरवराच्या पट्ट्यांनी बांधलेले आहेत.
Jama Masjid Delhi
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तब्बल 230 वर्षांपूर्वीचा 1795 साली काढलेले हे जामा मशीदच्या पूर्व दरवाज्याचे चित्र आहे.
Delhi’s Jama Masjid Look in 1795
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तर 125 वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1900 सालचा हा जामा मशीद बाहेरचा फोटो आहे.
Delhi’s Jama Masjid Look in 1900
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